Unicamp divulga lista de leituras obrigatória para os próximos vestibulares

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta terça-feira, 24, a lista de leituras obrigatórias dos próximos três anos de vestibular. As novas obras serão cobradas a partir da edição de 2027. Veja a lista abaixo:

- Para a edição de 2027, passam a integrar a lista: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis; Canções escolhidas, de Paulo César Pinheiro e Os funerais da Mamãe Grande, de Gabriel Garcia Márquez;

- Para o Vestibular Unicamp 2028, as novas obras são: O direito à literatura (capítulo de Vários Escritos), de Antonio Candido; Os quinze, de Raquel de Queiróz e Quarenta dias, de Maria Valéria Rezende;

- No Vestibular Unicamp 2029 passam a fazer parte: Broquéis, de Cruz e Souza; Lésbia, de Maria Benedita Bormann; Chá do príncipe, de Olinda Beja.

Além dessas novas obras, as listas são compostas também de indicações já feitas nos anos anteriores (veja as listas completas abaixo). A cada ano, são indicadas nove obras para leitura, sendo sempre três novas obras em relação ao ano anterior.

Segundo a universidade, a divulgação com antecedência tem como objetivo permitir o planejamento das escolas e dar um tempo maior para que os vestibulandos possam se preparar para a prova.

Sobre a presença de obras estrangeiras na lista, a banca de literatura destacou que a escolha dialoga com a perspectiva sinalizada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e explicou que, nesse sentido, tanto a literatura africana como a latino-americana estão representadas por duas coleções de contos: Os funerais da Mamãe Grande, do escritor colombiano Gabriel García Márquez, e Chá do príncipe, da escritora santomense Olinda Beja.

Já em relação à adoção, no gênero poesia, das canções de Paulo César Pinheiro, de acordo com a banca, a ideia é expandir a experiência dos estudantes de ensino médio com a literatura considerando, por exemplo, o lirismo intenso e uma profunda inquietação política e social presentes na obra e que mesclam um refinado trabalho com a linguagem a recursos da poesia popular e da oralidade.

Dentre as obras clássicas da literatura brasileira que passam a fazer parte estão Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, considerada pela banca como um divisor de águas na obra de Machado de Assis e na própria literatura brasileira do século XIX; e O Quinze, romance de estreia de Rachel de Queiroz, publicado em 1930, apontada como uma obra marcante na vertente regionalista do modernismo brasileiro.

Veja a lista completa das obras cobradas nos próximos vestibulares da Unicamp

Vestibular 2027:

- A vida não é útil - Ailton Krenak

- Prosas seguidas de odes mínimas - José Paulo Paes

- Morangos mofados (Contos escolhidos: "Diálogo", "Além do Ponto", "Terça-Feira Gorda", "Pêra, uva ou maçã?", "O dia em Júpiter encontrou Saturno", "Aqueles dois") - Caio Fernando Abreu

- Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá - Lima Barreto

- No seu pescoço - Chimamanda Ngozi Adichie

- Olhos d'água - Conceição Evaristo

- Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

- Canções escolhidas: Canto das três raças (com Mauro Duarte); Cordilheira (com Sueli Costa); Desenredo (com Dori Caymmi); Estrela da terra (com Dori Caymmi); Evangelho (com Dori Caymmi); Mordaça (com Eduardo Gudin); Na volta que o mundo dá (com Vicente Barreto); Navio fantasma (com Francis Hime); O dia em que o morro descer e não for carnaval (com Wilson das Neves); Pesadelo (com Maurício Tapajós); Velho arvoredo (com Hélio Delmiro); Vento bravo (com Edu Lobo); Viagem (com João de Aquino); Vontade de chorar (com Ivor Lancelotti) - Paulo César Pinheiro

- Os funerais da Mamãe Grande - Gabriel García Márquez

Vestibular 2028:

- Prosas seguidas de odes mínimas - José Paulo Paes

- Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá - Lima Barreto

- No seu pescoço - Chimamanda Ngozi Adichie

- Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

- Canções escolhidas: Canto das três raças (com Mauro Duarte); Cordilheira (com Sueli Costa); Desenredo (com Dori Caymmi); Estrela da terra (com Dori Caymmi); Evangelho (com Dori Caymmi); Mordaça (com Eduardo Gudin); Na volta que o mundo dá (com Vicente Barreto); Navio fantasma (com Francis Hime); O dia em que o morro descer e não for carnaval (com Wilson das Neves); Pesadelo (com Maurício Tapajós); Velho arvoredo (com Hélio Delmiro); Vento bravo (com Edu Lobo); Viagem (com João de Aquino); Vontade de chorar (com Ivor Lancelotti) - Paulo César Pinheiro

- Os funerais da Mamãe Grande - Gabriel García Márquez

- O direito à literatura - Antonio Candido

- O quinze - Raquel de Queiróz

- Quarenta dias - Maria Valéria Rezende

Vestibular 2029:

- Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

- Canções escolhidas: Canto das três raças (com Mauro Duarte); Cordilheira (com Sueli Costa); Desenredo (com Dori Caymmi); Estrela da terra (com Dori Caymmi); Evangelho (com Dori Caymmi); Mordaça (com Eduardo Gudin); Na volta que o mundo dá (com Vicente Barreto); Navio fantasma (com Francis Hime); O dia em que o morro descer e não for carnaval (com Wilson das Neves); Pesadelo (com Maurício Tapajós); Velho arvoredo (com Hélio Delmiro); Vento bravo (com Edu Lobo); Viagem (com João de Aquino); Vontade de chorar (com Ivor Lancelotti) - Paulo César Pinheiro

- Os funerais da Mamãe Grande - Gabriel García Márquez

- O direito à literatura - Antonio Candido

- O quinze - Raquel de Queiróz

- Quarenta dias - Maria Valéria Rezende

- Broquéis - Cruz e Souza

- Lésbia - Maria Benedita Bormann (Délia)

- Chá do príncipe - Olinda Beja