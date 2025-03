Trump apoia conselheiro que vazou acidentalmente planos de ataque dos EUA a jornalista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta terça-feira apoio ao seu conselheiro de segurança nacional, Michael Waltz, depois que um jornalista de revista disse na véspera que Waltz o incluiu acidentalmente em uma discussão sobre planos de guerra altamente confidenciais no aplicativo de mensagens Signal.

"Michael Waltz aprendeu uma lição, e ele é um bom homem", disse Trump à NBC News em uma entrevista por telefone.

Senadores dos EUA devem interrogar os principais oficiais de inteligência de Trump nesta terça-feira sobre a aparente violação, que gerou indignação e descrença entre democratas e especialistas em segurança nacional.

Jeffrey Goldberg, editor-chefe do The Atlantic, disse em uma reportagem na segunda-feira que Waltz o adicionou inesperadamente em 13 de março a um grupo de bate-papo criptografado no aplicativo de mensagens Signal, coordenando a ação dos EUA contra os Houthis, grupo rebelde do Iêmen responsável por ataques à navegação no Mar Vermelho.

O porta-voz do National Security Council, Brian Hughes, disse que o grupo de bate-papo parecia ser autêntico. A Casa Branca afirmou que estava investigando como o número de Goldberg foi adicionado ao tópico.

Democratas e alguns dos colegas republicanos de Trump pediram uma investigação do que parecia ser uma grande violação de segurança. Informações classificadas e sensíveis não devem ser compartilhadas em aplicativos comerciais de celular, e números desconhecidos — como o de Goldberg — não devem ser incluídos.

Membros do Comitê de Inteligência do Senado deveriam interrogar dois funcionários do governo no chat — a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, e o diretor da CIA, John Ratcliffe — nesta terça-feira, durante a audiência anual do painel sobre Ameaças Mundiais à Segurança dos EUA.

Em sua declaração de abertura, o senador Mark Warner, vice-presidente democrata do comitê de inteligência, disse que um oficial militar ou de inteligência que tomasse uma ação semelhante seria demitido.

"Ontem, ficamos sabendo surpreendentemente que membros seniores desta administração e, segundo relatos, duas de nossas testemunhas aqui hoje, eram membros de um grupo de bate-papo que discutia informações altamente confidenciais e provavelmente classificadas, que supostamente incluíam pacotes de armas, alvos e horários, além do nome de um agente ativo da CIA", disse ele.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, acusou Goldberg de sensacionalizar a história em uma publicação no X. Ela afirmou que nenhum plano de guerra foi discutido e nenhum material confidencial foi enviado ao tópico.

Em seu artigo, Goldberg escreveu que horas antes de os EUA lançarem ataques contra os houthis do Iêmen em 15 de março, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, postou detalhes operacionais sobre o plano no grupo de mensagens, "incluindo informações sobre alvos, armas que os EUA estariam implantando e sequenciamento de ataques".

O relato omitiu os detalhes por questões de segurança nacional, mas Goldberg classificou isso como um uso "chocantemente imprudente" de um bate-papo do Signal.

Riscos de segurança

Não ficou claro por que as autoridades escolheram conversar pelo Signal em vez dos canais seguros do governo normalmente usados para discussões delicadas.

O Signal tem uma "reputação estelar e é amplamente utilizado e confiável na comunidade de segurança", disse Rocky Cole, cuja empresa de segurança cibernética iVerify ajuda a proteger usuários de smartphones de hackers.

"O risco de discutir informações de segurança nacional altamente sensíveis no Signal não é tanto que o Signal em si seja inseguro", acrescentou Cole. "É o fato de que os agentes de ameaças dos estados-nação têm uma capacidade demonstrada de comprometer remotamente todo o telefone celular em si. Se o telefone em si não for seguro, todas as mensagens do Signal naquele dispositivo podem ser lidas."

Contas que pareciam representar o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado dos EUA Marco Rubio, Ratcliffe, Gabbard, o secretário do Tesouro Scott Bessent, a chefe de gabinete da Casa Branca Susie Wiles e altos funcionários do Conselho de Segurança Nacional foram reunidas no grupo de bate-papo, escreveu Goldberg.

Embora alguns democratas tenham defendido que as autoridades no chat perdessem suas autorizações de segurança ou renunciassem, não houve nenhuma informação imediata sobre se alguma autoridade enfrentaria consequências.

Autoridades da Casa Branca e alguns republicanos enfatizaram que o ataque aos Houthis ocorreu sem problemas.