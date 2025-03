Tribunal de recursos permite que Trump pause programa de refugiados

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump pode pausar os esforços de reassentamento de refugiados enquanto o litígio sobre o tema se desenrola na Justiça, disse um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos nesta terça-feira.

Os refugiados aprovados condicionalmente para entrada até 20 de janeiro estarão isentos da pausa, disse um painel de três juízes do 9º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA.

Trump, um republicano, imediatamente após assumir o cargo, em 20 de janeiro, suspendeu o reassentamento de refugiados, dizendo que o programa deve garantir que os refugiados admitidos nos EUA "assimilem adequadamente" e que recursos dos contribuintes não sejam desperdiçados.

Ele solicitou que os secretários de Segurança Interna e de Estado apresentem um relatório dentro de 90 dias para determinar se o programa deve ser reiniciado.

No final de fevereiro, um juiz federal de Seattle bloqueou temporariamente o congelamento do programa de refugiados de Trump. Na segunda-feira, o mesmo juiz ordenou que o governo Trump pare de rescindir contratos com grupos que auxiliam no reassentamento de refugiados e restabeleça os acordos cancelados.

Os grupos atingidos pelo congelamento do financiamento ajudam refugiados nos EUA com serviços essenciais, como moradia e busca de emprego.

(Reportagem de Ted Hesson)