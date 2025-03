Esta torneira com dois tipos de jatos e rotação 360° está R$ 28

Lavar a louça pode não ser a tarefa mais agradável do dia a dia, mas uma torneira com diferentes jatos pode facilitar o processo. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo flexível e giratório que soma mais de 59,5 mil vendas na Shopee. O produto está com 77% de desconto, custando R$ 27,99.

A torneira é feita com peças em ABS (um tipo de plástico) e aço inox, sendo ideal para instalação na cozinha, de acordo com o fabricante. Confira mais informações sobre o produto e as avaliações de quem já o comprou.

O que diz o fabricante sobre a torneira:

Fabricada em metal cromado;

Pode ser instalada na bancada ou na parede;

Tem um mecanismo com abertura e fechamento com 1/4 de volta, gerando economia de água no uso;

Possui dupla função para troca de jatos: chuveiro múltiplo ou mais preciso;

Com bica feita de aço inoxidável que gira em 360° para facilitar o uso;

Disponível em diferentes modelos (para instalar na parede ou na pia).

O que diz quem comprou?

A torneira tem mais de 29 mil avaliações e nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, a função chuveiro está entre os principais pontos positivos da torneira.

Gostei, muito fácil de instalar. Chegou muito rápido. Bom material e bonita. A pressão da água na minha casa é pouca por que eu moro em cima, mas mesmo assim sai uma boa quantidade. Recomendo. Tati Avelar

O produto é de boa qualidade e atingiu as minhas expectativas. A torneira chegou super rápido e bem embalada. Helena

Ótimo valor. O produto tem uma boa resistência, dá para salvar durante uns anos. A torneira se movimenta mas não muito. Achei o chuveiro a melhor função para lavar qualquer coisa. Junior

O produto é bom. Eu gostei da cor e do modelo que é lindo como na foto. A água não sai muito forte como consta na imagem, mas estou satisfeita com o produto. Jerciane Santos

Jato múltiplo (esquerda) e jato preciso (direita) da torneira Imagem: Reprodução/ Shopee

Pontos de atenção

Outros consumidores reclamaram do fato de que a torneira não é completamente em aço inox, além de ter peças frágeis:

Ela não é de inox. A torneira é pintada para parecer inox, porém o valor compensa. Daiane Valério

No anúncio fala que é inox prata, mas não é totalmente. Ela é uma mistura com plástico, a base dela e a ducha são de plástico, mas pelo preço vale a pena. Nathalia

Chegou bem rápido, mas a torneira corta a pressão da água, assim fica difícil de encher uma garrafa de 2 a 4 litros. A água sai muito fraca. Lucas Gustavo

A torneira tem um brilho bonito porém pensei que ela era toda de metal, mas não é. A base do produto é de plástico cromado. A mobilidade dela não é parecida com o vídeo do anúncio, ela se movimenta com rigidez. Luciano Santana

