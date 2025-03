Testes laboratoriais no Congo confirmam que surto da doença mortal era malária

KINSHASA (Reuters) - Testes confirmaram que uma doença inicialmente não identificada que matou mais de 50 pessoas no noroeste da República Democrática do Congo era malária, informou o Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) do país na noite de segunda-feira.

Pelo menos 943 pessoas adoeceram e 52 morreram na província de Equateur no início do ano, com sintomas variando de febre e fadiga a vômitos e perda de peso.

As autoridades de saúde disseram em fevereiro que se suspeitava que a doença fosse malária ou intoxicação alimentar.

Testes laboratoriais em amostras agora confirmaram que se tratava de malária, disse por telefone o professor do INSP, Christian Ngandu, que também coordena o centro de operações de emergência de saúde pública do Congo, que é afiliado ao INSP.

O centro de pesquisa ainda estava aguardando os resultados das amostras de água, bebidas e alimentos enviadas ao exterior para testar a intoxicação, acrescentou.

Um surto separado de doença em dezembro, inicialmente de causa desconhecida, acabou sendo identificado como malária.

(Reportagem de Yassin Kombi)