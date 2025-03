Tebet afirma acreditar que Selic poderá começar a cair no 2º semestre

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a taxa básica de juros no Brasil é elevada, mas justificou que o fator externo complicou muito o cenário. No entanto, ela afirmou acreditar que os juros poderão cair ainda este ano. "Dependendo da política externa. Essa nós não controlamos, mas dependendo dela. Estamos assim, com toda a tranquilidade, controlando as contas públicas. Tenho a impressão de que já no segundo semestre deste ano poderemos começar a ter uma queda, ainda que mínima, dos juros no Brasil; não na próxima, mas nas outras decisões do Copom", disse.

Tebet participa do programa Bom Dia, Ministra, da EBC. Ela disse que, enquanto ministra, não tem de achar nada sobre a política monetária, mas no particular poderia comentar.

"Há um fator que veio para tumultuar um pouco e estamos nesse momento conflituoso que foi o fator da eleição do presidente Trump. Temos de aguardar ainda o que está vindo da política externa. O mundo nunca esteve tão conflitado também, tantas tensões", avaliou.

A ministra ponderou que é preciso um tempo para avaliar como ficarão as relações comerciais após a intensiva de Trump. "Acredito que algo em torno de 30 dias, talvez nós tenhamos, pela parte da política externa, uma acomodação, um entendimento mais claro de qual é a nova ordem econômica que está sendo colocada por esse que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, que são os Estados Unidos", disse.

Do lado interno, ela reconheceu que a questão das contas públicas é um fator de preocupação para o Banco Central, que cita o fiscal em suas comunicações. Ela rechaçou, no entanto, o impacto das medidas anunciadas pelo governo, como o consignado privado e a ampliação da isenção do IR, como fatores de pressão para a alta dos juros.