Taxa de juros pode cair ainda mais, mas ritmo e extensão estão em aberto, afirma membro do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) pode reduzir sua taxa básica nas próximas reuniões, mas possivelmente em um ritmo mais lento do que antes, disse o dirigente e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, em uma entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), publicada nesta terça-feira, 25.

"Acredito que ainda há espaço para mais flexibilização", disse a autoridade. "No entanto, o ritmo e a extensão permanecem em aberto."

Villeroy defendeu que as expectativas dos investidores de que a taxa básica cairá para "cerca de" 2% "no verão" do Hemisfério Norte - ou seja, entre junho e setembro - constituem um "cenário possível".

A recente reviravolta da Alemanha em favor de um aumento acentuado nos gastos com infraestrutura e defesa, após um longo período de cautela orçamentária, provavelmente terá um impacto significativo nessas perspectivas. Villeroy descreveu a mudança como uma "virada de jogo histórica" para a Europa, mas disse que o aumento dos gastos pode não elevar a inflação "se for acompanhado pela expansão da oferta industrial".

A política comercial dos EUA é outra fonte de incerteza para os dirigentes europeus. O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, já aumentou as tarifas sobre as importações de aço e alumínio da União Europeia e deve anunciar novas taxas em 2 de abril.

Villeroy disse que tarifas mais altas "não devem ter um efeito inflacionário significativo" na Europa, embora tenha reiterado críticas a abordagem dos EUA no comércio. "A tragédia da política econômica de Trump é que ela transforma um jogo de soma positiva, que uma economia mundial aberta representa, em um jogo onde todos perdem", pontuou ele. "Isso se aplica, antes de tudo, aos próprios Estados Unidos." Fonte: Dow Jones Newswires.