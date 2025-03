STF nega de novo afastar Zanin, Moraes e Dino de julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por unanimidade, os pedidos das defesas para afastar os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento sobre a tentativa de golpe.

O que aconteceu

Ministros opinaram sobre os pedidos preliminares das defesas. Os advogados de Bolsonaro e de outros acusados já haviam pedido o impedimento de Moraes, Dino e Zanin antes, alegando que os ministros são parciais. A Primeira Turma analisa outros quatro requerimentos das defesas.

Pedido de impedimento já havia sido negado na semana passada, no plenário virtual, com participação dos 11 ministros do STF. Na ocasião, apenas o ministro André Mendonça votou a favor do afastamento. A decisão foi tomada por unanimidade na Primeira Turma hoje.

Ministros também reafirmaram a competência do STF para julgar o caso. As defesas alegaram que os acusados deveriam ser julgados na Primeira Instância. Alexandre de Moraes, lembrou que o Supremo já analisou essa questão em todas as 1.494 ações relacionadas ao 8 de Janeiro.

Os demais ministros acompanharam o relator. Moraes argumentou que a denúncia julga fatos que aconteceram enquanto Jair Bolsonaro era presidente. Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto ocupavam cargos no governo. Sendo assim, há foro por prerrogativa de função.

Mais cedo, a Primeira Turma havia negado o pedido do advogado de Jair Bolsonaro (PL) para mudar a ordem de falas da defesa. Os cinco ministros foram contra o requerimento, que pedia que primeiro falasse a defesa de Mauro Cid, que firmou acordo de delação premiada.

O próximo passo é o julgamento do mérito. Após a análise dos pedidos preliminares, os ministros decidem se aceitam ou não a denúncia. Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os demais acusados se tornam réus. A partir daí, seria iniciada a chamada ação penal, que decidirá se os réus são culpados ou não pelos crimes e a pena.

Entenda as etapas do julgamento