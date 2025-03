Signal é aplicativo escolhido por aliados e oponentes de Trump

Por Raphael Satter

(Reuters) - A equipe do bilionário Elon Musk, que trabalha para desmantelar a burocracia federal nos Estados Unidos, e os opositores que esperam detê-lo têm algo em comum: eles usam o aplicativo de mensagens criptografadas Signal para manter suas comunicações seguras.

O Signal, um aplicativo de texto e voz com pouco mais de uma década de existência, é visto como o padrão ouro para comunicações criptografadas de ponta a ponta, de acordo com especialistas em segurança móvel. Ele foi amplamente adotado não apenas por dissidentes preocupados com a privacidade, mas também por autoridades, legisladores, generais e líderes corporativos.

Mesmo antes de o aplicativo se tornar um assunto nacional, quando altos funcionários de Trump inadvertidamente adicionaram um repórter às discussões sobre ataques aéreos iminentes no Iêmen, o Signal estava tomando conta da capital dos EUA.

Dados da Sensor Tower, uma empresa de análise, mostram que os downloads do aplicativo Signal nos EUA nos primeiros três meses de 2025 aumentaram 16% em comparação ao trimestre anterior e 25% ante o mesmo período em 2024.

Em Washington, é difícil encontrar um assessor do Congresso ou um nomeado político que não use o aplicativo, que é administrado pela Signal Foundation, uma organização sem fins lucrativos.

As palavras "Vamos levar isso para o Signal" são a indicação universal de que a conversa está prestes a ficar interessante. Uma análise recente da Associated Press encontrou mais de 1.100 funcionários do governo, em todos os 50 estados, no Signal.

O Departamento de Eficiência Governamental de Musk está coordenando, por meio do Signal, o trabalho de cortes no governo, de acordo com relatos no New York Times e no Wall Street Journal. O próprio Musk usou o aplicativo durante a compra do Twitter em 2022 e recentemente usou a plataforma para falar com uma das mães de seus filhos, a personalidade de mídia social de direita Ashley St. Clair.

APROVAÇÃO DO GOVERNO

Alguns governos abençoaram oficialmente o uso do Signal. Em 2020, a Comissão Europeia disse à sua equipe para usar o Signal, acrescentando que a orientação se aplicava a "mensagens instantâneas públicas".

Autoridades dos EUA não foram tão explícitas, mas, em orientação publicada no final do ano passado, a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency instou autoridades governamentais seniores a mudarem imediatamente para aplicativos de comunicação criptografados de ponta a ponta, entre os quais o Signal é um dos mais proeminentes.

O Senado dos EUA aprovou há muito tempo o Signal para uso por funcionários legislativos.

As proteções de privacidade do Signal também o tornaram atraente para criminosos. A empresa diz que captura apenas a quantidade mínima de dados sobre seus usuários.

Os traficantes de drogas rotineiramente direcionam conversas com clientes para o Signal e outros aplicativos criptografados, disse a Agência Antidrogas em um relatório de 2022, enquanto os manifestantes que planejaram frustrar a transferência pacífica de poder em 6 de janeiro de 2021 usaram o Signal para coordenar o ataque ao Capitólio dos EUA, de acordo com documentos judiciais.

O movimento de oposição ao esforço do presidente Donald Trump de reduzir drasticamente a burocracia federal e desafiar proteções constitucionais de longa data também está ocorrendo no Signal. Denunciantes do serviço público estão recorrendo ao aplicativo para evitar a vigilância dos indicados de Trump. Três funcionários demitidos recentemente disseram à Reuters que seus colegas se esforçaram para baixar o aplicativo.

Alguns dos manifestantes anti-Tesla que invadiram concessionárias em todo o país após o retorno de Trump à presidência também recorreram ao aplicativo, de acordo com uma pessoa ativa no movimento.

(Reportagem de Raphael Satter)