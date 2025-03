Setor de locação espera estabilidade em compras de carros novos em 2025, diz Abla

SÃO PAULO (Reuters) - As locadoras de veículos do Brasil não devem elevar as compras de carros novos este ano, pressionadas pelo movimento de alta de juros que espreme a rentabilidade de suas operações, segundo projeções da associação que representa o setor, Abla, divulgadas nesta terça-feira.

As empresas do setor, que incluem grandes nomes como Localiza e Movida, estimam compras de cerca de 650 mil carros e comerciais leves este ano, mesmo volume de 2024.

"Mas pode ser um pouco menos até", disse o presidente da Abla, Marco Aurélio Nazaré, em entrevistas a jornalistas sobre os números do setor em 2024, citando que isso depende de "se as montadoras serão mais agressivas na política comercial".

Em 2024, o setor, que a Abla afirma ser responsável por cerca de 25% a 30% da produção da indústria automotiva nacional, fechou o ano com uma frota de carros e comerciais leves, categoria que inclui picapes e utilitários esportivos (SUV), de 1,617 milhão de veículos, 3% acima do verificado um ano antes.

Os investimentos do setor em carros e comerciais leves somou R$68,7 bilhões, acima dos R$66 bilhões de 2023. Segundo a Abla, o investimento médio por veículo foi de R$105,9 mil, abaixo dos R$112,6 mil de 2023.

Segundo a Abla, a queda no valor médio dos veículos novos comprados no ano passado ocorreu mais em função de uma escolha de modelos mais baratos pelas locadoras junto às montadoras e menos pela queda nos preços dos veículos.

Na avaliação de Nazaré, a tendência deste ano deve ser a mesma, com locadoras pressionadas pelo aumento do custo financeiro e reajustes de preços das montadoras. "Estamos atentos e trabalhando para não ter um aumento de tarifa muito alto, mas estamos atentos também ao custo, para não comprometer o nosso negócio", disse o executivo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)