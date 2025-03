Sakamoto: Bolsonaro tenta tirar corpo fora; fala sobre Zambelli é risível

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta se eximir do comportamento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que sacou uma arma e perseguiu um apoiador de Lula pelas ruas do Jardins, bairro nobre de São Paulo, na véspera do segundo turno de 2022, o que ele avalia ter contribuído para a sua derrota. Mas foi ele quem criou o caldo que normalizou ações como a de Zambelli e o ataque de Roberto Jefferson contra agentes da Polícia Federal, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça.

Ontem, durante participação no podcast Inteligência Ltda., Bolsonaro criticou a deputada. "Carla Zambelli tirou o mandato da gente", disse o ex-presidente.

Chega a ser risível esse comentário do ex-presidente, como se não houvesse causa e efeito. Bolsonaro foi uma das pessoas responsáveis por semear a mentalidade de que tudo é resolvido na base da arma de fogo. Ele celebrava a centralidade da arma de fogo na democracia brasileira.

O que Carla Zambelli e Roberto Jefferson fizeram nada mais foi do que colocar em prática a narrativa bolsonarista. Lembremos que a Polícia Federal foi até à casa de Jefferson no interior do Rio de Janeiro para cumprir um mandado e foi recebida a bala e granada, ferindo agentes. Se fosse preto e pobre na periferia, a pessoa teria sido explodida, mas ele foi tratado a pão-de-ló.

Os discursos de Bolsonaro ao longo dos quatro anos de mandato eram extremamente violentos, apontando que as pessoas precisam estar armadas para defender o que as liberdades. Isso é interpretado como uma autorização para agir de forma violenta pelos celerados de plantão. Zambelli andou com uma arma em punho por ruas extremamente movimentadas do rico bairro dos Jardins aterrorizando famílias e a população. É uma deputada federal, no dia anterior às eleições do segundo turno, colocando a população em risco. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto considerou como esperada a decisão do Supremo, que formou maioria para condenar Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. O julgamento está suspenso após pedido de vista do ministro Nunes Marques, mas o placar até o momento é de 6 a 0 contra a parlamentar.

Essa punição, que teve o respeito do devido tempo, é mais do que lógica. Caso contrário, o STF passaria a mensagem de que se pode fazer isso sem problema algum.

Na verdade, Bolsonaro tenta tirar o corpo fora, mas está envolvido nisso até o pescoço. Por isso, ele também é responsável por ela ter tirado pontos de sua reeleição. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: