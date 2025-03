Sabesp tem lucro 21% maior no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp divulgou na noite de segunda-feira lucro líquido de R$1,4 bilhão, crescimento de 21% sobre o mesmo período do ano anterior, em um desempenho apoiado em parte por reconhecimento contábil de indenização gerada como consequência da privatização da empresa em julho.

Em termos ajustados, a maior companhia de água e saneamento da América Latina teve um resultado líquido de R$1,9 bilhão no quarto trimestre, 64% maior que o obtido um ano antes.

Analistas em média esperavam lucro líquido de R$1,7 bilhão para a Sabesp no quarto trimestre, segundo dados da LSEG.

A companhia afirmou no balanço que reconheceu R$331 milhões no quarto trimestre a título de indenização relativa ao processo de privatização em que passou a prestar, sob um único contrato com vencimento em 2060, serviços em 371 muncípios de São Paulo.

Segundo a empresa, a indenização decorre de "investimentos reversíveis e não totalmente amortizados até o final do contrato que deverão ser indenizados".

O desempenho operacional medido pelo Ebitda ajustado nos três últimos meses do ano passado subiu 4,1% sobre um ano antes, para R$3 bilhões, também dentro do esperado pelo mercado, segundo a LSEG.

A receita líquida somou R$7,84 bilhões no quarto trimestre, alta de 7,9% sobre um ano antes, ajudada por aumento de 1,2% no volume faturado e melhora de 5,5% no mix de consumo.

O crescimento do lucro veio também apoiado em uma redução na folha de pagamento. A Sabesp afirmou que encerrou 2024 com 10,55 mil trabalhadores, uma redução de 5,5% ante 2023 que gerou uma economia de R$439 milhões. A empresa já vinha promovendo programas de demissão voluntária antes da privatização em meio aos preparativos para a privatização.

A Sabesp elevou o investimento no quarto trimestre em 17%, para R$2,75 bilhões.

(Por Alberto Alerigi Jr.)