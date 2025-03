Rússia e Ucrânia concordam com trégua no Mar Negro - Moscou, entretanto, exige o fim das restrições que afetam seu setor agrícola para suspender os ataques na área. Acordo intermediado pelos EUA visa garantir a "navegação segura e eliminar o uso da força" no local.A Rússia e a Ucrânia concordaram nesta terça-feira (25/03) em interromper os ataques no Mar Negro e em locais de infraestrutura energética, em negociações intermediadas pelos Estados Unidos. Trata-se da primeira medida concreta em direção a um cessar-fogo desde o início dos ataques russos, em fevereiro de 2022.

O acordo deve garantir a "navegação segura, eliminar o uso da força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares no Mar Negro", segundo comunicado da Casa Branca.

A Ucrânia e a Rússia também "continuarão trabalhando para alcançar uma paz duradoura", disse o governo americano em declaração.

Em contrapartida, a Casa Branca afirmou que "ajudaria a restaurar o acesso ao mercado mundial" para as exportações russas de produtos agrícolas e fertilizantes.

Contrapartidas

Os Estados Unidos fizeram acordos separados com Kiev e Moscou, e ambos os lados se pronunciaram a favor da trégua, com condições.

Após forte pressão do presidente americano, Donald Trump – que incluiu uma breve interrupção na ajuda militar à Ucrânia – o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse que era muito cedo para dizer se os acordos funcionarão, mas que estes eram "os passos certos".

Para ele, o cessar-fogo entrou em vigor imediatamente. Zelenski ameaçou, contudo, buscar mais armas e sanções contra a Rússia se Moscou quebrar o acordo.

Washington disse ter alinhavado com a Ucrânia que os Estados Unidos continuariam "comprometidos em ajudar a conseguir a troca de prisioneiros de guerra, a libertação de civis detidos e o retorno de crianças ucranianas transferidas à força".

Zelenski disse que tem sido discutida a participação de terceiros para supervisionar a trégua – a Turquia está entre os cotados para assumir a função de monitorar a situação do Mar Negro, já que tem laços com os dois lados do conflito. Um país do Oriente Médio pode ser escalado para acompanhar o acordo de energia.

Fim de restrições a produtos russos

O Kremlin, por sua vez, disse que o acordo para interromper os ataques no Mar Negro só poderia entrar em vigor após a suspensão das restrições ao seu setor agrícola.

Entre as condições listaadas por Moscou, estão a suspensão das sanções dos EUA sobre o Banco Agrícola Russo e outros bancos envolvidos no comércio de alimentos.

"Os Estados Unidos ajudarão a restaurar as exportações russas de produtos agrícolas e fertilizantes para o mercado global, reduzindo o custo do seguro marítimo e expandindo o acesso a portos e sistemas de pagamento para realizar tais transações", disse Moscou.

Os EUA nunca impuseram sanções diretas à agricultura russa, mas restringiram o acesso a sistemas de pagamento usados para transações internacionais.

sf/md (Reuters, EFE, ots)