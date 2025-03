Rússia e EUA avaliam resultado das negociações sobre Ucrânia em Riad, diz Kremlin

Por Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - Rússia e Estados Unidos estão analisando o resultado das conversações entre suas autoridades na Arábia Saudita, disse o Kremlin nesta terça-feira, sem dar detalhes sobre as discussões que ambos os lados disseram que se concentrariam em um possível cessar-fogo naval entre Rússia e Ucrânia.

As delegações russa e norte-americana se encontraram em Riad na segunda-feira e a emissora nacional ucraniana Suspilne citou uma fonte dizendo que autoridades ucranianas e norte-americanas se encontrariam na capital saudita nesta terça-feira.

Washington retratou as negociações de segunda-feira como um passo no esforço do presidente Donald Trump para acabar com a guerra. A Ucrânia e seus aliados europeus temem que Trump possa fechar um acordo com Putin que ceda às demandas russas e prejudique sua segurança.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as delegações russa e norte-americana, que estavam analisando a viabilidade de algum tipo de acordo sobre a segurança de navios no Mar Negro e outras questões, informaram as suas capitais.

"Veja, estamos falando de negociações técnicas que vão fundo em detalhes. Portanto, é claro, o conteúdo dessas negociações definitivamente não será publicado. Isso não deveria ser esperado", declarou Peskov aos repórteres.

"Em segundo lugar, repito mais uma vez, os relatórios de volta às capitais estão sendo analisados. Só então será possível falar sobre alguns entendimentos."

Ele disse que não houve conversa sobre uma reunião tripartite envolvendo Rússia, Estados Unidos e Ucrânia.

Também não havia planos imediatos para uma nova conversa entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA Donald Trump, mas tal conversa pode ser prontamente organizada se necessário, segundo Peskov.

Quando Trump e Putin falaram na semana passada, o líder russo recusou uma proposta do presidente dos EUA para um cessar-fogo total de 30 dias na Ucrânia, mas concordou com uma moratória sobre ataques à infraestrutura energética ucraniana. A Ucrânia diz que está pronta para aderir a um cessar-fogo energético limitado se for devidamente documentado.

ATAQUE NOTURNO

Os combates continuaram enquanto as negociações aconteciam na Arábia Saudita, três anos após a Rússia enviar seus soldados para a Ucrânia.

A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou 139 drones e um míssil balístico Iskander-M durante um ataque noturno que feriu duas pessoas na região central de Poltava e danificou instalações de armazenamento na região de Kiev.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse na segunda-feira que a Rússia deveria encerrar o que ele chamou de guerra contra civis em vez de fazer "declarações vazias sobre a paz".

A Rússia acusou os militares ucranianos de alvejar deliberadamente dois jornalistas russos que foram mortos junto com seu motorista e três outras pessoas em um ataque de artilharia no leste da Ucrânia. Kiev ainda não comentou o incidente.

A discussão sobre uma trégua naval é parte de um esforço dos EUA para acertar um cessar-fogo mais amplo de 30 dias e abrir caminho para negociações sobre um acordo de paz completo.