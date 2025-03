Rússia diz que sanções sobre alimentos e fertilizantes precisam ser suspensas para acordo do Mar Negro

Por Gleb Bryanski

MOSCOU (Reuters) - A Rússia, maior exportadora de trigo e fertilizantes do mundo, disse nesta terça-feira que as sanções ocidentais contra empresas envolvidas na exportação de alimentos e fertilizantes e no transporte marítimo teriam que ser suspensas como pré-condição para um acordo de segurança marítima no Mar Negro.

O acordo foi alcançado em negociações em Riad na segunda-feira. Os EUA concordaram em ajudar a restaurar o acesso da Rússia ao mercado mundial de exportações agrícolas e de fertilizantes.

Espera-se que a Rússia envie cerca de 40 milhões de toneladas de trigo para os mercados globais nesta temporada, principalmente para clientes tradicionais do Oriente Médio, como o Egito, e tem como objetivo aumentar suas exportações agrícolas gerais em 50% até 2030.

A Rússia também exportou cerca de 40 milhões de fertilizantes minerais no ano passado, tendo como principais compradores o Brasil, a Índia, a China e os EUA. O país planeja aumentar a produção de fertilizantes em um terço, para cerca de 80 milhões de toneladas até 2030.

O Kremlin disse que a implementação de ambas as partes do acordo exigiria que as sanções ocidentais contra o Rosselkhozbank da Rússia, que presta serviços a empresas agrícolas, fossem suspensas e que o acesso do banco ao sistema internacional Swift fosse restaurado.

As sanções contra o Rosselkhozbank estavam por trás da retirada da Rússia, em 2023, da Iniciativa do Mar Negro anterior, firmada em 2022 com a ajuda da Turquia e da Organização das Nações Unidas.

Apesar de as exportações russas de alimentos alcançarem os mercados globais, especialmente os países que a Rússia considera "amigáveis", as empresas comerciais têm se queixado de problemas de pagamento internacional e restrições às embarcações.

As sanções contra os exportadores russos de alimentos e fertilizantes, as empresas de seguros que prestam serviços de transporte de alimentos e fertilizantes, as restrições às embarcações e as operações de financiamento do comércio também teriam que ser suspensas, disse o Kremlin.

"Queremos que o mercado de grãos e fertilizantes seja previsível, para que ninguém tente nos 'dissuadir' dele", disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

A Rússia e os Estados Unidos também concordaram em desenvolver medidas para interromper os ataques às instalações de energia russas e ucranianas por um período de 30 dias, que começou em 18 de março, disse o Kremlin.

(Reportagem de Marina Bobrova, Maxim Rodionov, Anastasia Lyrchikova)