Rubio vai discutir segurança energética e migração ilegal em viagem ao Caribe

Por Humeyra Pamuk e Sarah Morland

WASHINGTON (Reuters) - O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, vai discutir a segurança energética no Caribe, a imigração ilegal e o desmantelamento de redes criminosas transnacionais durante uma viagem à região no final desta semana, disseram autoridades do Departamento de Estado nesta terça-feira.

Em uma coletiva de imprensa, o enviado especial dos EUA para a América Latina, Mauricio Claver-Carone, disse que as acusações dos EUA sobre um programa de trabalho que envia trabalhadores cubanos, especialmente médicos, para o exterior também estarão entre os tópicos que Rubio abordará com seus pares.

Washington ameaçou suspender os vistos para funcionários do governo em países que recebem médicos cubanos, que, segundo ele, estão sendo explorados. Em resposta, muitos líderes do Caribe disseram que aderem aos padrões internacionais de trabalho e que os serviços médicos prestados pelos cubanos são essenciais.

De acordo com um memorando interno visto pela Reuters no início deste mês, várias pequenas nações caribenhas com programas de cidadania por investimento (CBI) também poderiam ter restrições de visto mais amplas.

"O CBI não deveria ser uma parte importante do PIB dessas ilhas menores", disse Claver-Carone, afirmando que isso atrai "atores nefastos da China, do Irã e de outros países para as Américas, o que se torna um desafio de segurança para todos nós".

O presidente Donald Trump lançou um programa semelhante, no qual estrangeiros poderiam ter acesso à cidadania norte-americana por meio de um "cartão dourado" de US$ 5 milhões.

Com relação à energia, Claver-Carone também sinalizou que Washington apoiaria a produção de petróleo na Guiana e no Suriname, e que tem interesse em "garantir que a Guiana tenha a segurança necessária" em meio a uma disputa territorial com a vizinha Venezuela.

"É nisso que muitas de nossas conversas se concentrarão", disse ele sobre o desenvolvimento da produção de petróleo da região, acrescentando que Washington não vê as energias renováveis como um substituto.

Apesar de produzir poucas emissões, a alta carga de dívidas e a geografia de baixa altitude do Caribe o tornam uma das regiões mais vulneráveis do mundo aos impactos das mudanças climáticas.

Na segunda-feira, Trump emitiu um decreto declarando que qualquer país que comprar petróleo ou gás da Venezuela, que historicamente exporta seu petróleo pelo Caribe, pagará uma tarifa de 25% sobre o comércio com os EUA.

(Reportagem de Humeyra Pamuk e Sarah Morland)