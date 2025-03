realme 12+ tem design de relógio de luxo e preço acessível; confira review

A marca chinesa realme tem buscado ampliar sua presença no mercado brasileiro de smartphones, seja com dispositivos com preços "agressivos" ou que apresentem um design diferenciado. O celular realme 12+ traz esses dois pontos: um modelo inspirado em relógios de luxo e preços mais acessíveis.

A empresa promete um aparelho com recursos variados, incluindo câmeras com foco em fotografia de alta qualidade. Mas será que o realme 12+ vale a pena? O Guia de Compras UOL testou o dispositivo, e o resultado você confere a seguir:

O que gostei

Visual impactante. O realme 12+ se destaca no quesito beleza. O modelo segue o mesmo aspecto visual do realme 12 Pro+ (que já testamos), com a traseira em "vegan leather" ("couro vegano") que dá uma sensação tátil mais confortável e eleva o nível de qualidade física do celular. Segundo a marca, o design é inspirado em relógios de luxo.

Além disso, o aparelho é fino e com laterais mais quadradas para melhorar a forma de segurar o dispositivo. No Brasil, o celular é vendido nas cores Pioneer Green (verde) e Navigator Beige (bege).

Câmeras do realme 12+ Imagem: Juliana dos Santos/UOL

Câmeras versáteis. A câmera principal do realme 12+ tem sensor de 50 MP Sony LYT600. No uso prático, ele é bem completo em equilíbrio de cores, o HDR funciona de forma eficaz e a faixa dinâmica é boa.

A câmera ultrawide de 8 MP tem resolução um pouco mais baixa, mas é compensada pelo ajuste das colorações na hora do processamento da imagem, mesmo em ambientes mais desafiadores.

Foto tirada com o realme 12+ Imagem: Juliana dos Santos/UOL

Tela com ótimo equilíbrio de brilho. O dispositivo tem painel Amoled com 6,6 polegadas em resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels). O brilho com pico de 2.000 nits é alto, a nitidez agradável e há um equilíbrio no nível de cores. Além disso, a frequência de 120 Hz proporciona maior fluidez durante o uso.

Desempenho ótimo para o dia a dia e alguns games. A versão que testamos tem 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, funcionando em conjunto com o processador MediaTek Dimensity 7050.

Essa fusão de hardware permite uma navegação fácil entre aplicativos e jogos. Para quem gosta de games, ele oferece um resultado agradável, mas não roda gráficos realistas.

Ótimo som. O realme 12+ tem alto-falantes estéreos com Hi-Res. No geral, o áudio funciona bem, o volume é alto e as frequências são limpas, apesar de sentir falta de um pouco de subgrave. Algo que chama a atenção é a presença da conexão P2 para fones de ouvido com fio.

Em um momento em que essa entrada é cada vez mais rara em modelos intermediários, é uma grata surpresa a marca conseguir entregar esse diferencial em um aparelho fino.

Parte inferior do realme 12+ Imagem: Juliana dos Santos/UOL

Pontos de atenção

Interface. A realme UI 5.0 é baseada no Android 14. Porém, existem pontos a serem ajustados no software. O principal é, sem dúvidas, a sua tradução. Ainda é comum encontrar algumas opções do menu, ou pop-ups que usem português de Portugal, como aparecer a palavra "ecrã", que significa tela.

Câmera frontal, macro e gravação. Apesar de a câmera principal cumprir bem com o seu papel, o sensor macro de 2 MP é limitado em resolução. Na câmera de selfies de 16 MP falta nitidez para o rosto, apesar de acertar no contorno natural em modo retrato.

O realme 12+ é estável nas gravações, mas a exposição pode falhar em momentos cruciais, principalmente em dias ensolarados.

Foto de perto com o realme 12+ Imagem: Juliana dos Santos/UOL

Foto com a câmera do realme 12+ em modo retrato e sem a modalidade Imagem: Juliana dos Santos/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Bateria. A bateria de 5.000 mAh aguenta um dia de uso constante, mas, se você gosta de jogar, o desempenho é menor. Nos meus testes, o aparelho drenou sua carga em cinco horas jogando " A sphalt Legends Unite" , o que vai em desencontro ao comportamento habitual dele para o uso em redes sociais e aplicativos em geral.

Para quem vale a pena?

O realme 12+ pode ser uma opção para quem busca smartphone intermediário com tela de boa qualidade, design com aspecto premium e câmera principal coerente, que cumpre seu papel.

Além disso, o preço abaixo de R$ 2.000 pode ser um chamariz para quem busca um aparelho parecido com o 12 Pro+, mas sem sacrifícios significativos de configurações.

Ficha técnica

Sistema operacional: Android 14 com realme UI 14

Android 14 com UI 14 Tela: 6,5 polegadas Amoled , HD+ (1080 x 2400 pixels), 120 Hz de taxa de atualização

6,5 polegadas , HD+ (1080 x 2400 pixels), 120 de taxa de atualização Câmeras principais: 50 MP (grande angular) + 8 MP (ultra grande angular) + 2 MP (macro)

50 MP (grande angular) + 8 MP (ultra grande angular) + 2 MP (macro) Câmera frontal: 16 MP (grande angular)

16 MP (grande angular) Bateria: 5.000 mAh

5.000 Processador: MediaTek Dimensity 7050 (octa-core: 2x2,6 GHz Cortex-A78 & 6x2,0 GHz Cortex-A55)

MediaTek Dimensity 7050 (octa-core: 2x2,6 GHz Cortex-A78 & 6x2,0 GHz Cortex-A55) Armazenamento: 256 GB (expansível por cartão micro SD)

256 GB (expansível por cartão micro SD) Memória RAM: 8 GB (+8 GB de memória virtual) e 12 GB (+12 GB de memória virtual)

8 GB (+8 GB de memória virtual) e 12 GB (+12 GB de memória virtual) Resistência: IP54 (resistente a respingos de água e poeira)

IP54 (resistente a respingos de água e poeira) Dimensões: 163 x 75,5 x 7,9 mm (A x L x P); 190 gramas

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

