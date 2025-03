Rentabilidade de imóveis no Brasil chega a 19% ao ano em 2024, aponta estudo

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A rentabilidade total de imóveis residenciais chegou a 19,1% ao ano em 2024, de 16,4% no ano anterior, afirma levantamento da imobiliária digital QuintoAndar em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

O retorno financeiro de 19,1% ao ano é resultado da soma do rendimento estimado com o aluguel (6,2%) e da média de valorização dos imóveis no período (12,9%), de acordo com a pesquisa divulgada nesta terça-feira.

"No entanto, diversos fatores influenciam essa equação, como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a disponibilidade de crédito subsidiado, como o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), por exemplo", disse o economista do QuintoAndar Evandro Luis Alves.

O rendimento médio ao ano para os aluguéis residenciais cresceu de 5,7% em 2023 para 6,2% no ano passado, segundo o levantamento, que considera dados de anúncios e contratos fechados pelo QuintoAndar.

Já a rentabilidade total bruta dos imóveis, que passou de 10,6% em 2023 para 12,9% em 2024, baseia-se no Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R), que estima a variação de preços de venda a partir de laudos de financiamentos imobiliários fornecidos pelos bancos.

Segundo o estudo, em algumas capitais a rentabilidade total bruta estimada ficou acima da geral em 2024, como São Paulo, que chegou a 17,2% ao ano, e Belo Horizonte, em 26,6% ao ano. Rio de Janeiro, por sua vez, atingiu 12,9% ao ano.