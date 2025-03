Recebido no Japão ao som de "Aquarela do Brasil", Lula tem banquete com imperador e pede engajamento do país na COP30

Recebidos com pompa em Tóquio para uma visita oficial, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama Janja da Silva, foram convidados par um jantar com o imperador do Japao, Naruhito, a imperatriz, Masako nesta terça-feira (25). Em seu primeiro discurso, o líder brasileiro saudou as relações entre os dois países e pediu um engajamento do governo japonês durante a COP30, que acontece em novembro em Belém.

Durante uma cerimônia de boas-vindas, Lula passou em revista a guarda de honra e cumprimentou as autoridades ao lado do imperador Naruhito. Além do hino brasileiro, o ato foi marcado pela execução de canções brasileiras como "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso, quando o presidente cumprimentava a delegação japonesa.

Em seguida, durante o jantar, Lula lembrou os interesses comuns entre os dois países. "O Japão e o Brasil são parceiros estratégicos. Compartilhamos valores como a democracia e o desenvolvimento sustentável", disse o presidente em seu discurso durante o banquete oferecido no Palácio Imperial. O evento, realizado na principal residência do imperador em Tóquio, é um gesto que não havia sido reservado a nenhum chefe de Estado desde a visita de Donald Trump, em 2019.

A visita oficial de Lula ao país asiático tem como objetivo principal fortalecer as relações comerciais com a quarta maior economia mundial. Mas a questão ambiental também faz parte da agenda. Lula lembrou que no discurso feito em Brasília em 2018, durante o Fórum Mundial da Água, o imperador Naruhito fez um apelo à comunidade internacional para dar prioridade ao fornecimento sustentável de água e saneamento. "Suas preocupações não poderiam ser mais atuais e relevantes", disse o líder brasileiro.

"Como país que abriga a maior floresta tropical e reserva de água doce do mundo, que conta com um vasto mar territorial, denominado 'Amazônia azul', o Brasil está comprometido com um modelo de sustentabilidade baseado na inclusão social", declarou Lula, antes de ressaltar que "contamos com o firme engajamento do Japão na COP30, em Belém do Pará".

No início deste mês, Brasil e Japão conduziram a 23ª Reunião Informal sobre Ações Adicionais contra as Mudanças Climáticas, conhecida como Diálogo Japão-Brasil, que reuniu representantes de mais de 30 países, em Tóquio. Os delegados debateram os principais temas para a COP30, que vão desde financiamento até adaptação climática, bem como acelerar a ação climática global.

Durante a estadia de Lula está prevista ainda a discussão sobre um projeto conjunto de desenvolvimento de biocombustíveis antes da reunião de cúpula do clima.

Aumentar exportações brasileiras

Além dos atos protocolares desta terça-feira, a parte essencial da viagem do presidente brasileiro se concentra na quarta-feira (26), com sua participação em um fórum econômico e a reunião com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba. Acompanhado por uma delegação de quase 100 empresários, Lula pretende reforçar as relações comerciais com o Japão para buscar alternativas às tarifas americanas e evitar uma dependência excessiva da China.

Pequim é atualmente o principal parceiro comercial de Brasília, com negócios que alcançaram US$ 160 bilhões (R$ 922 bilhões na cotação atual) em 2023. O Japão, por sua vez, é o 11º parceiro comercial do país.

Lula pretende aumentar as exportações brasileiras para os japoneses, incluindo carne e aviões fabricados pela Embraer, além de abordar um possível acordo entre o Japão e o Mercosul.

O presidente brasileiro deixará o país na quinta-feira e viajará para o Vietnã, para outra visita de Estado, também visando ampliar mercados e investimentos.

(Com AFP e Agência Brasil)