Quem é diretor de cinema palestino preso por militares de Israel?

Hamdan Ballal, codiretor do documentário "Sem Chão" vencedor do Oscar 2025 na categoria Melhor Documentário, foi agredido por colonos israelenses e posteriormente detido por forças militares na Cisjordânia ontem. O cineasta, que já foi liberado, teria sofrido graves violações de direitos humanos durante seu período de detenção, segundo relatos de sua equipe jurídica e testemunhas oculares.

O que aconteceu

Ataque a diretor palestino ocorreu durante o Iftar (refeição que quebra o jejum do Ramadã). Ballal estava na vila de Susya, cidade na Cisjordânia.

Grupo de cerca de 20 pessoas teria atacado Ballal e outros ativistas judeus, conforme a agência Associated Press. As vítimas teriam sido agredidas com pedras e bastões, e tiveram seus carros depredados

Hoje, o prefeito de Susya disse que a agressão contra Ballal começou após colonos judeus na Cisjordânia tentarem roubar ovelhas de casas palestinas. Segundo várias testemunhas, o cineasta foi cercado e espancado com barras de ferro. Soldados israelenses chegaram, mas em vez de proteger as vítimas, detiveram Ballal.

Vídeos mostram diretor ensanguentado. Gravações obtidas por ativistas mostram o momento em que Ballal, ensanguentado e com visíveis ferimentos na cabeça, é retirado à força de uma ambulância por soldados As informações foram compartilhadas por Yuval Abraham, diretor do filme em seu perfil no X, antigo Twitter.

Hoje, o cineasta foi liberado. "Hamdan Ballal está livre e está prestes a ir para a casa com sua família", disse Yuval Abraham.

Quem é Hamdan Ballal?

Nascido em 1989 na pequena vila de Susya, na Cisjordânia ocupada, Hamdan Ballal cresceu testemunhando a expansão dos assentamentos israelenses em terras palestinas. Ele se tornou um dos principais documentaristas da resistência palestina, usando sua câmera como arma de denúncia.

"Sem Chão" foi sua primeira produção audiovisual comercial. O documentário conquistou neste ano o Oscar na sua categoria.

Além de codiretor do premiado "Sem Chão", Ballal é fundador do projeto "Humans of Masafer Yatta", que registra em fotografias e relatos o cotidiano das famílias palestinas sob constante ameaça de remoção forçada. Seu trabalho já foi exibido em galerias de Londres, Berlim e Nova York.

"Sem Chão": O documentário vencedor do Oscar

"Sem Chão" documenta a vida de comunidades beduínas em Masafer Yatta, região que Israel declarou como "zona de treinamento militar" em 1981. O documentário foi filmado ao longo de cinco anos e originalmente recebeu o nome de "No Ground Beneath My Feet". "Eu comecei a filmar quando começamos a desaparecer" diz a narração no início da produção.

O filme aborda a luta de mais de três décadas da comunidade palestina de Masafer Yatta, na Cisjordânia, contra demolições e expulsões promovidas pelo exército israelense. O documentário mistura registros pessoais, iniciados em 2009, com imagens históricas que remontam aos anos 1990.

A obra mostra a amizade entre Adra, um palestino, e Abraham, um jornalista israelense defensor da causa palestina.

O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 2024. Ballal já recebeu mais de 40 prêmios pelo documentário.

A produção, feita em parceria com os diretores israelenses Yuval Abraham e Rachel Szor, foi elogiada por criar uma narrativa conjunta palestino-israelense contra a ocupação. A vitória no Oscar marcou um momento histórico, sendo a primeira vez que palestinos sob ocupação receberam a cobiçada estatueta.