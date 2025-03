Premiê do Canadá promete aumentar gastos com defesa caso vença eleição

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, prometeu nesta terça-feira uma "aceleração sem precedentes dos investimentos" nas Forças Armadas canadenses, caso seu Partido Liberal vença a eleição geral de 28 de abril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está ameaçando impor tarifas ao Canadá e frequentemente expressa o desejo de anexar o país, reclama que Ottawa não gasta o suficiente com defesa.

"Nossa soberania enfrenta as maiores ameaças das últimas gerações. O mundo está se tornando mais dividido e perigoso, e esse plano ajudará a garantir que o Canadá seja forte em casa e forte no exterior", disse Carney.

"Estamos defendendo nossas fronteiras, nossa soberania, nossos minerais, nossa água, nossa terra, nosso modo de vida", disse ele em uma coletiva de imprensa em um estaleiro no porto de Halifax.

Carney, que não forneceu detalhes precisos sobre quanto seu governo gastaria, também disse que o Canadá compraria novos submarinos e quebra-gelos pesados.

O Canadá, pressionado por sucessivos governos dos EUA para aumentar os gastos com defesa, prometeu no ano passado bilhões a mais para as Forças Armadas e disse que os gastos militares estarão mais próximos da meta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) até 2030.

(Por David Ljunggren)