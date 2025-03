Por que existem Turmas no STF e o que o Mensalão tem a ver com isso?

Do UOL, em São Paulo

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) dá início hoje ao julgamento que pode tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete denunciados sob a acusação de tentativa de golpe de Estado. Caso a denúncia seja recebida, o político defende que o caso seja levado ao plenário da corte. No entanto, desde 2023, as ações penais costumam ser julgadas nas Turmas.

Por que existem Turmas no STF

Elas foram criadas para agilizar julgamentos. Antes do Mensalão, todos os casos penais eram julgados em plenário, ou seja, pelos 11 ministros.

O Mensalão fez com que o julgamento de outros casos sofresse atrasos. Por isso, em 2014, o STF decidiu que os julgamentos passariam a ocorrer por meio das Turmas —cada é uma é composta por cinco ministros porque o presidente da corte não participa delas.

Em 2020, quando o STF limitou o foro aos crimes de agentes públicos praticados no exercício e em razão da função pública, foi restaurada a competência do plenário. Finalmente, em 2023, processar e julgar ações penais voltou para a competência das Turmas.

Cada Turma tem um presidente, cujo mandato é de um ano. A presidência é ocupada por um sistema de rodízio: o ministro com mais tempo de corte assume o cargo e, ao final de 12 meses, é substituído pelo próximo mais antigo.

Por quais ministros são compostas as Turmas?

Primeira Turma: Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Segunda Turma: Edson Fachin (presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Não existem critérios específicos para definir quem faz parte de uma Turma. Ainda que os ministros da Primeira Turma tenham sido indicados majoritariamente por presidentes petistas, eles estarem em uma mesma turma é uma coincidência. Lula foi responsável por indicar Cármen Lúcia, Zanin e Dino. Já Dilma indicou Luiz Fux. Apenas Alexandre de Moraes foi indicado por Michel Temer (MDB).

Já a Segunda Turma tem ministros indicados tanto por Lula quanto Dilma (Dias Toffoli e Fachin), além de Fernando Henrique Cardoso (Gilmar) e Bolsonaro (Nunes Marques e Mendonça).

Definição de que Turma julga casos depende do relator. Se o ministro que é relator do caso integra a Primeira Turma, o processo ficará nela. Esse é o caso da denúncia contra Bolsonaro: o relator do caso é Moraes.

Se a denúncia for aceita, Bolsonaro e os demais acusados se tornam réus. Ele nega as acusações. A partir daí, seria iniciada a chamada ação penal, um processo na Justiça que ao final decidirá se os réus são culpados ou não pelos crimes e se devem ser presos.

Se isso acontecer, a expectativa é que ele tome todo o segundo semestre deste ano para ouvir todos os envolvidos e testemunhas. Somente ao final dessa ação penal, depois de serem ouvidas todas as testemunhas e todos os réus, é que o ex-presidente pode ser eventualmente condenado e preso.

Entenda as etapas do julgamento