Plataforma vibratória para perder peso realmente funciona ou é balela?

Você se lembra das propagandas dos anos 1990 sobre plataformas vibratórias? Naquele tempo, o conceito de usar vibrações para estimular os músculos e melhorar o condicionamento físico foi adaptado de experimentos anteriores para o mercado fitness. O objetivo era ajudar, principalmente, na perda de peso, prometendo benefícios sem a necessidade de exercícios intensos.

Mas de lá para cá muita coisa mudou. As plataformas vibratórias evoluíram significativamente em termos de tecnologia. As versões modernas oferecem diferentes tipos de vibração (como vertical, oscilatória e 3D), com a possibilidade de ajustar a intensidade e frequência conforme as necessidades do usuário.

Além disso, muitas vêm com sensores inteligentes que monitoram o desempenho e ajustam automaticamente os parâmetros de treino. O design também foi aprimorado, tornando as plataformas mais compactas, confortáveis e seguras.

Investir em plataforma é uma boa?

Embora as várias melhorias tenham tornado as plataformas mais eficazes para diversos objetivos, como tonificação muscular e reabilitação, elas ainda são mais eficientes quando combinadas com exercícios físicos e uma alimentação equilibrada.

Mas esses aparelhos têm suas vantagens. Realizar exercícios de força resistida em uma plataforma instável, como a vibratória, aumenta o recrutamento de fibras musculares, tornando o treino mais desafiador e eficiente. Em cima da plataforma, é possível trabalhar tanto os membros superiores quanto os inferiores, oferecendo uma ampla variedade de movimentos e exercícios.

"Mas achar que apenas ficar sobre a plataforma resolve é um grande engano. A máquina não faz nada sozinha, o esforço físico parte do praticante", informa Marcio Atalla, profissional de educação física especializado em treinamento de atletas profissionais e em nutrição aplicada à atividade física e a doenças crônicas.

Promessas x o que é realidade

Imagem: Getty Images

A plataforma vibratória pode ser eficaz para certos objetivos, como os já mencionados tonificação muscular e aumento da força, mas não oferece benefícios significativos para a saúde cardiovascular, pois não é uma atividade aeróbica. Para melhorar a condição cardiovascular, é necessário praticar exercícios que envolvem o aumento da frequência cardíaca de forma contínua, como caminhada, corrida, ciclismo e natação, reforça Atalla.

Quanto ao emagrecimento, a plataforma vibratória pode contribuir, mas de forma menos eficiente do que atividades aeróbicas, como corrida ou natação, que aumentam significativamente a frequência cardíaca e promovem maior queima calórica. No entanto, o uso da plataforma pode gerar um gasto calórico, especialmente quando associada a exercícios de força, e ajuda a tonificar os músculos.

Além disso, assim como a musculação, qualquer atividade que promova ganho de massa magra tende a aumentar o metabolismo basal, o que significa que o corpo passa a queimar mais calorias mesmo em repouso. Isso contribui para o emagrecimento a longo prazo, embora, como mencionado, os resultados em termos de perda de peso sejam mais lentos em comparação com exercícios aeróbicos.

Existem riscos e contraindicações?

Para pessoas que nunca usaram esse tipo de equipamento, é recomendado fazer um teste para verificar como se sentem com as vibrações, já que nem todos se adaptam bem a elas.

"Pessoas com labirintite, que têm náuseas facilmente e grávidas não devem usar", adverte Atalla. Como a labirintite afeta o equilíbrio, as vibrações podem agravar os sintomas, causando tontura e enjoo. Já pessoas propensas a náuseas podem sentir piora do mal-estar, e as grávidas sofrem desconforto, têm risco de quedas e mudanças hormonais e fisiológicas que afetam o equilíbrio. Nesses casos, é recomendável consultar um médico antes de utilizar o aparelho.

Além disso, é importante garantir que a plataforma seja de boa qualidade, pois os modelos mais baratos podem não oferecer os benefícios esperados ou até causar danos. Embora as plataformas vibratórias possam ser caras para comprar e ter em casa, muitos estúdios de treinamento e academias oferecem esse equipamento, o que permite incorporá-lo ao seu programa de treino sem precisar investir em uma plataforma pessoal.

*Com informações de blog de VivaBem publicadas em 06/12/2018