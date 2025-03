Petrobras reinjeta recorde de 14,2 mi de toneladas de CO? no pré-sal

Atualmente a Petrobras conta com 22 plataformas modelo FPSO (produzem e armazenam óleo) no pré-sal da Bacia de Santos com sistemas para captura e reinjeção do CO?.

De acordo com a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, a média de emissão de CO? por barril de petróleo no mundo é 70% superior à do pré-sal.

"A estratégia, que associa o CCUS à recuperação avançada de petróleo (EOR - Enhanced Oil Recovery), foi crucial para a Petrobras viabilizar a produção de petróleo com menor emissão por barril produzido", diz.

Segundo a companhia, a reinjeção de CO? otimiza a recuperação de óleo dos reservatórios. Em 2024, a petroleira produziu o volume recorde de 3,2 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) no pré-sal, que representa 81% da produção total da companhia.

A Petrobras espera atingir antes de 2050 o chamado net zero (saldo negativo de emissão de carbono) na produção de petróleo.