Petrobras analisa recurso de indiana em licitação para FPSO em Campos

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras deve concluir nesta semana a análise do recurso da indiana Shapoorji Pallonji Energy, no âmbito do processo de licitação para a contratação de uma plataforma para os campos de Barracuda e Caratinga, disse nessa terça-feira a diretora-executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Renata Baruzzi.

A indiana, que foi a única a fazer um lance na licitação iniciada em agosto de 2023, teve sua oferta recusada recentemente pela estatal.

Segundo a diretora, o problema da oferta "foi a questão econômica", uma vez que a proposta ficou acima das expectativas da estatal.

Questionada se no recurso a Shapoorji teria reduzido valores cobrados, Baruzzi afirmou que "eles ainda não apresentaram nada sobre preço (novo)", enquanto fonte com conhecimento do assunto apontou anteriormente que a companhia estava disposta a atender o preço da Petrobras.

A diretora disse ainda que a companhia está cumprindo leis e regras relacionadas à licitação.

"Não tem como fugir disso. Temos que seguir conformidade e governança", adicionou Baruzzi.

A Petrobras esperava inicialmente contratar a plataforma para o projeto com capacidade de produzir até 100 mil barris de petróleo por dia (bpd) e processar diariamente até 6 milhões de metros cúbicos de gás.

O projeto integra um amplo plano de revitalização da Bacia de Campos, que vem sofrendo com o declínio da produção dos poços de petróleo.

A retomada da licitação deve retardar o projeto de Barracuda Caratinga. "Como não tem outro concorrente (além dos indianos), vai ter que 'rebidar'" , concluiu Baruzzi.

