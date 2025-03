Número de mortos em incêndios florestais na Coreia do Sul sobe para 16

SEUL (Reuters) - Pelo menos 16 pessoas morreram em decorrência dos vários incêndios florestais que se espalharam pela região sudeste da Coreia do Sul nesta terça-feira.

Milhares de moradores se viram forçados a deixar suas casas em bairros arrasados, com as autoridades transferindo milhares de detentos das prisões.

Até as 5h de quarta-feira (horário local), 12 pessoas haviam morrido em um incêndio florestal que começou no condado de Uiseong, enquanto outras quatro mortes estavam ligadas a outro incêndio no condado de Sancheong, de acordo com o Ministério da Segurança.

O presidente em exercício Han Duck-soo prometeu enviar helicópteros de combate a incêndios e pessoal de terra para combater os incêndios, alimentados por ventos fortes e clima seco.

Espera-se que as condições de seca persistam na região atingida pelos incêndios na quarta-feira, informou o Ministério da Segurança.

Algumas das mortes ocorreram quando as pessoas tentavam escapar do fogo, mas seus veículos foram atingidos, informou a agência de notícias Yonhap.

As chamas que irromperam no sábado em Uiseong ainda não foram contidas, destruindo antigos templos e casas.

O governo designou as áreas afetadas como zonas especiais de desastre.

