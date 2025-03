Noruega vence Israel (4-2) e confirma bom início nas eliminatórias europeias

A Noruega deu continuidade ao seu bom início nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 ao vencer Israel por 4 a 2 nesta terça-feira (25), na Hungria, pela segunda rodada do Grupo I.

O time do técnico Ståle Solbakken soma seis pontos em dois jogos, depois de golear a Moldávia por 5 a 0 no último sábado, dois resultados que deixam os noruegueses em boa situação a caminho do Mundial do ano que vem.

O astro Erling Haaland, autor de um gol contra a Moldávia, voltou a balançar a rede ao marcar o quarto gol contra os israelenses (83').

O próximo adversário da Noruega será a Itália, em casa, no dia 6 de junho.

Outras seleções com 100% de aproveitamento nas eliminatórias europeias até aqui são República Tcheca e Montenegro, no Grupo L, depois das vitórias sobre Gibraltar (4 a 0) e Ilhas Faroé (1 a 0), respectivamente.

Os 12 vencedores dos grupos se classificam diretamente para a Copa do Mundo. Os 12 segundos colocados, assim como os quatro melhores vencedores de grupos da Liga das Nações que não terminaram em 1º ou 2º lugar de seu grupo de classificação, vão disputar playoffs para obter as outras quatro vagas europeias para o Mundial de 2026.

-- Terça-feira:

Israel - Noruega 2 - 4

Moldávia - Estônia 2 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Noruega 6 2 2 0 0 9 2 7

2. Estônia 3 2 1 0 1 4 4 0

3. Israel 3 2 1 0 1 4 5 -1

4. Itália 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Moldávia 0 2 0 0 2 2 8 -6

-- Próxima rodada (horário de Brasília):

06/06 (15h45): Estônia - Israel

06/06 (15h45): Noruega - Itália

