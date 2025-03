'Não tem velhinhas de Bíblia na mão', rebate Moraes sobre invasores do 8/1

O ministro do STF Alexandre de Moraes rebateu críticas de que a Corte estaria perseguindo ou condenando de forma exagerada pessoas envolvidas nos atos de 8 de Janeiro. Ele disse que o STF não está condenando "velhinhas com a Bíblia" na mão.

O que aconteceu

Das 497 pessoas julgadas por envolvimento no 8 de Janeiro, sete têm mais de 70 anos. Os dados foram apresentados por Moraes durante julgamento feito pela Primeira Turma do tribunal que analisa se o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado e oturos crimes.

Segundo Moraes, nas redes sociais se tenta criar narrativa de que inocentes foram condenados. Ele desmentiu as acusações de que "o STF estaria condenando 'velhinhas com a Bíblia na mão' que estariam passeando num domingo ensolarado".

O STF estaria condenando 'velhinhas com a Bíblia na mão' que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso. Seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Até o momento, 1.032 foram julgados e 497 condenados. Sete pessoas foram absolvidas, 532 firmaram acordos com o MPF (Ministério Público Federal) e há ainda 439 ações penais em andamento. Das 497 condenações, 240 tiveram penas inferiores a um ano. "Essas foram substituídas por penas restritivas de direito", explicou o ministro relator.

"Desfazer uma narrativa totalmente inverídica", disse o ministro. Moraes afirmou que as notícias que circulam na internet não são compatíveis com os dados sobre julgamentos e que imagens exploradas nas redes sociais distorcem a realidade dos julgamentos. Ele apresentou dados sobre os julgamentos, idade e gênero dos condenados.

Essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes é totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70% e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas têm mais de 70 anos.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Gênero dos condenados pelo 8/1

337 homens (68%)

160 mulheres (32%)