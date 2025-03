Na 1ª fila para ver julgamento no STF, Bolsonaro posta ironia a Moraes

Acompanhando o próprio julgamento na primeira fila da Primeira Turma do STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais.

O que aconteceu

Bolsonaro mencionou o jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina hoje e usou a figura do juiz de futebol para atacar Moraes. "Já no meu caso, juiz apita contra antes mesmo do [sic] jogo começar", ironizou o ex-presidente.

Brasil e Argentina em campo hoje às 21h no Monumental de Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar? e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário; tudo numa pessoa só.

Jair Bolsonaro, em publicação no X (antigo Twitter)

Bolsonaro foi ao STF acompanhar o julgamento que pode torná-lo réu. Ele fez a publicação sobre Moraes minutos antes de o ministro iniciar a leitura do seu relatório sobre a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) que acusou o ex-presidente e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado.

Ex-presidente se sentou na primeira fila da Primeira Turma, onde ocorre o julgamento. Ele acompanhou a leitura do voto de Moraes. Como mostrou o UOL, aliados do ex-presidente acreditam que a ida dele ao STF é pressão política, já que não deve ter poder de interferir no voto dos ministros.

