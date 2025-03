Em reviravolta, avós são presos suspeitos de assassinato do neto na França

Os avós do menino Émile Soleil, que desapareceu e foi encontrado morto em um vilarejo dos Alpes franceses, foram presos por suspeita de envolvimento com o crime.

O que aconteceu

Ao todo, quatro familiares da criança foram presos por homicídio doloso e ocultação de cadáver, segundo o jornal Le Monde. Os outros dois familiares presos seriam os tios do menino, filhos dos avós maternos de Émile.

Menino tinha dois anos e meio quando morreu. A mãe da criança é a filha mais velha do casal, que tem 10 filhos. Ela não estava com a Émile no momento do desaparecimento.

Émile desapareceu e teve corpo encontrado nove meses depois na França Imagem: TF1/Reprodução de vídeo

As circunstâncias do crime ainda não foram detalhadas pela polícia. Quando a história do desaparecimento do menino se tornou popular, jornais locais trouxeram à tona que o avô de Émile foi investigado em um caso de violência sexual contra um estudante na década de 1990. Ele não foi preso.

Equipes policiais também conduziram buscas na casa dos avós do menino. A advogada dos avós não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Relembre o caso

Émile desapareceu do quintal da casa dos avós maternos em Haut-Vernet, no sudeste francês, em julho de 2023. Voluntários e equipes policiais fizeram buscas na região de Le Haut-Vernet, sem sucesso.

O crânio da criança foi encontrado nove meses depois, a 1,7 km da vila onde ele desapareceu. A princípio, o menino foi identificado pelos dentes. Dias depois, outros ossos e as roupas que ele usava no momento do desaparecimento foram encontradas.

Funeral foi feito para a criança em fevereiro deste ano. Na ocasião, os avós de Émile fizeram um pronunciamento afirmando que "precisam entender e saber" o que aconteceu.