Moraes: Milícias digitais atuam inclusive durante este julgamento, tentando pegar trechos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que as milícias digitais continuam atuando, "inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar". Ele deu a declaração durante o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma suposta tentativa de golpe de estado.

Mais cedo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é apontado como líder da trama golpista, republicou em seu perfil no X um vídeo do ministro Flávio Dino fazendo uma pergunta a um dos advogados sobre a delação de Mauro Cid. "Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. O ministro Flávio Dino não sabia que a tal minuta do golpe já estava na rede social antes mesmo de acharem no celular do Anderson Torres", diz o post. Bolsonaro está presente no julgamento.

"A especialidade dessas milícias digitais é a produção de fake news para tentar intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que, se até agora não intimidaram o Judiciário, não vão intimidar, seja com milícias digitais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente", afirmou Moraes.