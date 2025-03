Minério de ferro sobe com maior demanda de aço, mas cortes de produção na China reduzem ganhos

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta terça-feira, impulsionados pela maior demanda pelo ingrediente de fabricação de aço, embora os ganhos tenham sido limitados pelos cortes na produção de aço na China, principal mercado consumidor de minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em alta de 0,65%, a 776 iuanes (US$106,88) a tonelada.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 0,58%, para US$101,7 a tonelada.

De 14 a 20 de março, a produção diária de concentrado de minério de ferro alcançou uma média de 488.500 toneladas por dia, um aumento de 0,4% na semana, de acordo com dados da consultoria chinesa Mysteel, que atribuiu o aumento à maior produção de aço.

Além disso, os altos-fornos aceleraram sua produção, e espera-se que haja demanda por reposição de minério de ferro no futuro, disse a corretora Galaxy Futures em nota.

"Os deslocamentos de tarifas dos EUA deverão manter a pressão altista sobre os preços dos metais", disseram analistas do ANZ.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que nem todas as tarifas que ele ameaçou seriam impostas em 2 de abril e que alguns países poderiam obter descontos, mas não forneceu mais detalhes.

Ainda assim, várias siderúrgicas da região de Xinjiang, na China, iniciaram cortes na produção a partir de segunda-feira, segundo notícias locais, o que pode agir como um obstáculo para o mercado do principal ingrediente da fabricação de aço.

Entre elas, a Xinjiang Ba Yi Iron and Steel Co, uma divisão da maior produtora de aço do mundo, planeja cortar sua produção diária de aço bruto em 10%.

Do lado da oferta, o volume total de minério de ferro despachado para destinos globais de mineradoras na Austrália e no Brasil se recuperou depois de cair por duas semanas, disse Mysteel em nota separada.

(Reportagem de Michele Pek)