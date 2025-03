Senador cassado, mensalão, Lava Jato: quem são os advogados dos acusados

Advogados conhecidos por atuar em casos como o do mensalão e da Lava Jato falam hoje no púlpito da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) para defender oito acusados por tentativa de golpe, no primeiro dia de julgamento.

Quem são eles

Demóstenes Torres é advogado do ex-comandante da Marinha Almir Garnier. Ele é procurador aposentado do Ministério Público de Goiás e ficou conhecido ao se tornar senador em 2003. Notabilizou-se pelo discurso de moralizador da política, que rendeu a ele o título de "mosqueteiro da ética" pela revista Veja, em 2007.

Demóstenes teve o mandato de senador cassado em 2012. A suspeita era de que ele tivesse usado do cargo para beneficiar o bicheiro Carlinhos Cachoeira, acusado de liderar um esquema de corrupção e exploração de jogos ilegais. Segundo denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), Demóstenes teria recebido R$ 3,1 milhões de Cachoeira.

11.jul.2012 - Demóstenes Torres na época em que teve o mandato de senador cassado Imagem: Evaristo Sá/AFP

Celso Sanchez Vilardi é advogado de Jair Bolsonaro (PL). Coordena a equipe jurídica do ex-presidente desde janeiro. Atuou nas defesas de empresários investigados em operações como Lava Jato e Castelo de Areia. Além disso, o advogado já defendeu o empresário Eike Batista e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, no caso do mensalão.

José Luis Oliveira Lima, conhecido como Juca, atuou em casos de grande repercussão. Advogado do ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto, o renomado criminalista defendeu o ex-ministro petista José Dirceu no caso do mensalão. Ele assumiu a defesa de Braga Netto em dezembro, após o militar ser preso por suspeita de tentar obstruir as investigações sobre a trama de golpe.

17.mar.2017 - O advogado Eumar Novacki, quando era secretário-executivo do Ministério da Agricultura Imagem: TONY OLIVEIRA/TRILUX/ESTADÃO CONTEÚDO

Ex-secretário da Casa Civil do governador Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, Eumar Novacki é advogado de Anderson Torres. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro era secretário de Segurança Pública do DF quando ocorreram os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Novacki também foi secretário-executivo do Ministério da Agricultura na gestão Michel Temer (MDB).

Paulo Renato Garcia Cintra Pinto defende o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Pinto foi advogado do partido originado da fusão entre PTB e Patriota, o PRD (Partido da Renovação Democrática), criado no ano passado. Atuou na Assessoria Jurídica Eleitoral do Ministério Público Federal. O advogado criminalista se notabilizou por atuar nas campanhas eleitorais do PT.

Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, advogado de Alexandre Ramagem Imagem: Reprodução/TV Justiça

Andrew Fernandes Farias defende o ex-ministro da Defesa e general Paulo Sérgio Nogueira. Ele se especializou em ações envolvendo a Justiça Militar. Foi presidente da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Distrito Federal.

Acompanhe ao vivo a transmissão do julgamento no STF sobre a denúncia da PGR contra Bolsonaro e aliados: