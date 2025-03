Mário Frias ataca proposta para redes de Damares: 'Projeto ridículo'

Ambos bolsonaristas ferrenhos e ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL), o deputado Mário Frias (PL-SP) e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) estão em rota de colisão.

O que aconteceu

Em postagem no X, o deputado chamou uma proposta de Damares de "projeto ridículo". A senadora quer tornar crime manter perfis anônimos nas redes sociais. O objetivo é proteger crianças e adolescentes de assédio sexual, discursos violentos e conteúdos que levem à depressão.

O deputado disse ao UOL desconhecer a autoria da proposta: "Nem sabia que o projeto era dela". Mário Frias também falou que seu posicionamento sobre o assunto estava na publicação nas redes sociais.

Outro projeto ridículo, que visa impedir pessoas de se protegerem do Estado de Exceção. pic.twitter.com/zOR4tnJIQW -- MarioFrias (@mfriasoficial) March 23, 2025

Ele reclamou do projeto por entender que abre margem para censura. Na avaliação do deputado, pessoas que contestam o Judiciário e a esquerda precisam do anonimato para não sofrer o que chama de perseguição.

Várias críticas foram dirigidas a Damares nos comentários da postagem de Mário Frias. Ela foi chamada de "cooptada", "deslumbrada", "pirada". Muitos comentários davam a entender que a senadora está traindo a direita.

Damares não se pronunciou sobre o ataque recebido de Mário Frias Imagem: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Defesa das crianças

Damares não quis se manifestar sobre a crítica. A parlamentar fez uma postagem nas redes sociais explicando a proposta e usou uma série de argumentos para demonstrar os riscos que a internet oferece a crianças e adolescentes.

A senadora começa falando do uso de inteligência artificial. "Pegam, inclusive, as fotos de seus filhos para criar imagens deles nus por meio dessas ferramentas e, a partir disso, começam a chantageá-los para obter fotos reais."

Apesar do silêncio de Damares, pessoas próximas consideraram o post de Mário Frias no mínimo deselegante. Ambos dividiram a Esplanada dos Ministérios e são apoiadores bastante identificados com Jair Bolsonaro e as causas da direita.

A defesa da infância sempre foi uma bandeira da senadora. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele tem projetos para aumentar a proteção e o cuidados com brasileiros com menos de 12 anos.