Por que o Mar Negro é ponto de trégua na guerra entre Ucrânia e Rússia

A Casa Branca anunciou nesta terça-feira (25) que Ucrânia e Rússia concordaram em evitar ataques militares contra navios no Mar Negro. As negociações foram realizadas separadamente, na Arábia Saudita.

O Mar Negro tem um grande valor geoestratégico na região, e a trégua beneficiará ambos os países.

O que aconteceu

Rússia e Ucrânia possuem litoral no Mar Negro. Ele tem uma grande importância estratégica e econômica para esses países.

A península da Crimeia, república autônoma da Ucrânia que foi anexada pela Rússia em 2014, fica localizada nesse mar. Desde o início da guerra, em 2022, os russos conquistaram e ocuparam outras grandes partes do sul da Ucrânia no Mar Negro.

Grande parte das exportações de grãos, fertilizantes e outros produtos russos é feita através dos portos do Mar Negro. Eles utilizam essas rotas para enviar mercadorias a países que não aderiram às sanções ocidentais contra o país.

As rotas comerciais do Mar Negro também são de grande importância para a Ucrânia. Em tempos de paz, mais de 50% das exportações totais ucranianas eram feitas por meio de seu maior porto no Mar Negro, em Odessa.

A região do Mar Negro também é considerada um dos maiores celeiros de cereais do mundo. Antes do início da guerra, a Rússia e a Ucrânia eram responsáveis, juntas, 60% das exportações globais de óleo de girassol, quase 24% de trigo e cerca de 19% de cevada.

Em julho de 2022, os países fizeram um acordo para a navegação segura no Mar Negro, em uma negociação envolvendo a Turquia, a ONU e a Rússia. Entretanto, Moscou se retirou da iniciativa em julho de 2023 após acusar o Ocidente de não cumprir sua parte no acordo.

Novo acordo garante a segurança da navegação. Segundo o governo dos Estados Unidos, ambos os países concordaram em eliminar o uso da força e prevenir o uso de navios comerciais para fins militares no Mar Negro.

Para chegar a um acordo, os EUA garantiram apoio à Ucrânia nos esforços "para a troca de prisioneiros, a libertação de civis e o retorno das crianças ucranianas deslocadas à força". No lado russo, que sofre com inúmeras sanções, os norte-americanos prometeram apoiá-los a "restaurar o acesso" ao mercado "mundial de exportações de produtos agrícolas e fertilizantes, reduzir os custos dos seguros marítimos e melhorar o acesso aos portos e aos sistemas de pagamento para estas transações".

(Com AFP e Deutsche Welle)