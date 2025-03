Maioria dos norte-americanos acredita que presidentes devem obedecer as cortes, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - Uma ampla maioria dos norte-americanos acredita que o presidente dos Estados Unidos deve sempre obedecer às decisões dos tribunais federais, mesmo com o governo do presidente Donald Trump criticando os juízes que suspendem seus esforços para remodelar rapidamente o governo, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos.

Mas os entrevistados, especialmente os membros do Partido Republicano de Trump, estavam prontos para dar a ele mais liberdade quando se tratava de perseguir uma de suas principais prioridades -- deportar pessoas que, segundo o governo, estão vivendo ilegalmente nos EUA.

A pesquisa de três dias, encerrada no domingo, constatou que 82% dos entrevistados -- incluindo maiorias de democratas e republicanos -- concordaram com a afirmação de que o "presidente dos Estados Unidos deve obedecer às decisões dos tribunais federais, mesmo que o presidente não queira".

Quando questionados especificamente sobre a recente deportação de pessoas por Trump sob uma lei de tempo de guerra, que um tribunal ordenou que fosse interrompida, 76% dos republicanos concordaram com a afirmação de que "o governo Trump deve continuar a deportar as pessoas que considera um risco, apesar de ordem judicial" Apenas 8% dos democratas apoiaram a abordagem.

Os resultados da pesquisa sugerem que a maioria dos membros do partido de Trump ainda acredita que os tribunais devem, em geral, ser capazes de controlar o poder dos presidentes dos EUA, mas que muitos republicanos apoiariam Trump desafiando uma ordem judicial para deportar pessoas consideradas uma ameaça.

Em seu maior confronto com os tribunais em relação à imigração, o governo Trump invocou uma lei do século 18 para deportar migrantes que, segundo ele, faziam parte de uma gangue venezuelana, apesar da ordem de um juiz que proíbe temporariamente a remoção de pessoas dos Estados Unidos com base nessa lei.

O governo não retornou dois voos de deportação que já estavam no ar no momento da ordem, levantando questões sobre se o governo violou a ordem intencionalmente.

Trump venceu a eleição presidencial de novembro após prometer deportações em massa de proporções históricas. Durante seu primeiro mês no cargo, os totais de deportação ficaram abaixo de seu antecessor democrata Joe Biden. No entanto, Biden enfrentou níveis muito mais altos de imigração ilegal e deportou rapidamente muitas dessas pessoas, aumentando os números. E Trump abriu novos caminhos para expulsar pessoas do país, inclusive enviando membros de gangues acusados para uma prisão salvadorenha.

No geral, 45% dos entrevistados na pesquisa disseram que aprovam seu desempenho na Casa Branca até o momento, em comparação com 44% que disseram o mesmo em uma pesquisa realizada em 11 e 12 de março. O índice de aprovação de Trump continua mais alto do que foi durante grande parte de seu primeiro mandato de 2017-2021, e acima do que Biden obteve durante grande parte de sua administração.

Trump obtém as notas mais altas em relação à imigração, obtendo regularmente a aprovação de cerca de metade dos entrevistados, incluindo 49% das pessoas na última pesquisa e 50% na anterior.

Suas marcas são consideravelmente mais baixas em outros assuntos. Apenas 38% dos entrevistados aprovaram a administração de Trump na economia dos EUA. Trinta e quatro por cento disseram que ele está fazendo um bom trabalho com relação ao custo de vida nos Estados Unidos, enquanto 37% disseram que ele estava se saindo bem na política externa.

A pesquisa Reuters/Ipsos entrevistou 1.030 adultos norte-americanos em todo o país. A pesquisa foi realizada online e tem margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais.