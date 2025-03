Magalu dispara cerca de 9% em meio a expectativa sobre dividendos

(Reuters) - As ações do Magazine Luiza disparavam cerca de 9% nesta terça-feira, ampliando a valorização no ano para mais de 70%, um dia após o conselho de administração da varejista aprovar proposta de distribuição de dividendos intermediários no montante líquido de R$225 milhões.

A proposta será votada por acionistas em assembleia geral extraordinária no próximo dia 24 de abril. Caso aprovada, os dividendos serão pagos à vista, em moeda corrente nacional, em 5 de maio de 2025, aos titulares de ações de emissão da companhia, com base na posição acionária do dia 25 de abril de 2025.

Em 2024, a empresa registrou lucro líquido de R$448,7 milhões, revertendo um prejuízo de R$979,1 milhões no ano anterior. O Magazine Luiza não paga dividendos desde 2022 (referentes ao resultado de 2021).

Por volta de 12h30, as ações disparavam 8,72%, a R$11,1, entre as maiores altas do Ibovespa, que avançava 1,56%. Na máxima, as ações chegaram a R$11,14, máxima intradia desde setembro do ano passado.

(Por Paula Arend Laier)