Macron chama a Argentina de Milei de 'amiga' para 'construir a economia do futuro'

O presidente francês, Emmanuel Macron, chamou a Argentina de um país "amigo" com o qual deseja "construir a economia do futuro", após uma conversa por telefone com o par Javier Milei.

"Muito mais do que um aliado em setores-chave, como metais críticos, a Argentina é uma amiga com quem queremos construir a economia do futuro", escreveu Macron, de centro-direita, na rede social X.

Ambos os líderes de países do G20 também abordaram "a situação econômica na Argentina e os desafios futuros". "O povo argentino sempre pode contar com o apoio da França", acrescentou o francês em sua mensagem.

"Obrigado, presidente Emmanuel Macron", respondeu o presidente ultraliberal argentino na mesma rede social, acrescentando que França e Argentina continuarão trabalhando "juntas, como verdadeiras amigas" em "setores-chave para o futuro".

A Argentina foi uma das paradas da viagem de Macron pela América do Sul em novembro de 2024, que buscou relançar a cooperação e o comércio com essa região rica em recursos naturais necessários para a transição energética.

