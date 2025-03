Lula será candidato em 2026 se estiver bem de saúde, diz Janja

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse que Lula (PT) será candidato à reeleição em 2026 se "tudo estiver bem com a saúde dele".

O que aconteceu

Lula está "muito forte de saúde", segundo Janja. "Não sei [se Lula será candidato]. Ele não gosta de antecipar as coisas, né? Mas ele será candidato se tudo estiver bem com a saúde dele. Ele sempre coloca essa questão da saúde. Eu tô vendo ele muito forte de saúde", disse em entrevista à BBC Brasil.

Primeira-dama está no Japão com Lula. Ela afirmou que o presidente está "mais disposto que boa parte da comitiva". Ele sofreu um acidente doméstico em outubro e ficou algumas semanas sem poder fazer viagens longas.

O presidente está plenamente restabelecido, sem nenhuma sequela do acidente, nem da cirurgia que aconteceu em dezembro. Tá perfeito. Ele chega mais disposto do que boa parte da comitiva, como sempre. Janja, em entrevista à BBC

Janja evitou comentar julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no STF. "Sobre isso, queria não comentar, não queria comentar sobre a questão do julgamento, porque eu acho que é uma questão do STF, jurídica, do processo. Vamos deixar ver o que vai acontecer hoje. Acho que se tinha alguma coisa que eu podia contribuir, eu fiz no dia 8 de Janeiro", disse.

A primeira-dama não especificou a que se referia quando mencionou o 8 de Janeiro. Mas, segundo o próprio Lula, Janja o convenceu a não decretar uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem), que permitiria a atuação das Forças Armadas durante os ataques golpistas.