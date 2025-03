Justiça bloqueia ordem do governo Trump para deportar universitária

Uma juíza bloqueou nesta terça-feira uma ordem do governo de Donald Trump para deportar uma universitária que participou de manifestações em favor dos palestinos.

Epicentro dos protestos estudantis da primavera, que pediram o fim do conflito na Faixa de Gaza, a Universidade de Columbia está na mira de Trump, que cortou US$ 400 milhões em fundos federais e ordenou que os funcionários da imigração prendam e deportem os estudantes estrangeiros que participaram de protestos pró-palestinos.

Críticos argumentam que a campanha do governo terá um efeito inibidor da liberdade de expressão, enquanto seus apoiadores dizem que ele busca restabelecer a ordem nas universidades e proteger os estudantes judeus.

Autoridades tentaram prender a estudante sul-coreana Yunseo Chung, 21, residente permanente nos Estados Unidos, invocando os mesmos poderes que usaram no começo do mês para prender com fins de deportação o estudante de pós-graduação de Columbia Mahmoud Khalil, apesar de ele ter residência legal no país.

Em ambos os casos, as autoridades alegaram que os estudantes prejudicaram a política externa americana, uma acusação que permite ao secretário de Estado deportar estrangeiros.

Chung, cujo paradeiro é desconhecido, entrou com uma queixa ontem contra o governo americano, alegando que "a aplicação das leis de imigração não pode ser usada como instrumento para punir oradores não-cidadãos que expressam opiniões políticas não favorecidas pelo governo atual".

Os advogados de Chung informaram que o Departamento de Segurança Pública de Columbia informou à estudante que agentes da Segurança Nacional estavam tentando prendê-la.

Em audiência nesta terça-feira, a juíza Naomi Buchwald ordenou que o governo interrompesse, até nova ordem, seus esforços para expulsar Chung.

- 'Não vai parar por aí ' -

Em uma ação paralela, professores universitários processaram hoje o governo Trump, argumentando que sua política contra os estudantes estrangeiros é ilegal. "A política impede ou dificulta que os membros cidadãos americanos dos demandantes ouçam seus estudantes e colegas não-cidadãos e se reúnam com eles."

A Associação Americana de Professores Universitários e a Federação Americana de Professores pediram à Justiça de Nova York que declare inconstitucional o corte de US$ 400 milhões no orçamento da Universidade de Columbia.

Mahmoud Khalil, o estudante de Columbia detido, foi um dos líderes do protesto e mediador entre os alunos e as autoridades universitárias. Detido na Louisiana, seus advogados trabalham pela sua libertação e pela suspensão da ordem de deportação.

Ao contrário de Khalil, Chung não era muito conhecida no movimento de protesto. Segundo seus advogados, ela foi detida e, posteriormente, libertada por "obstrução da administração governamental". Seu caso corre nos tribunais de Nova York.

Os ativistas veem os protestos que aconteceram em campi americanos como uma demonstração de apoio ao povo palestino, enquanto Trump os classificou como antissemitas. Todd Wolfson, da Associação Americana de Professores Universitários, advertiu que o presidente americano "não vai parar por aí".

