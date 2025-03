Juíza determina que estudante pró-palestina e residente permanente nos EUA não pode ser detida

(Corrige título para juíza, em lugar de juiz)

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - Uma estudante coreana-americana da Universidade de Columbia, residente permanente legal nos Estados Unidos que participou de protestos pró-palestinos, não pode ser detida por autoridades federais de imigração por ora, enquanto luta contra tentativas do governo do presidente Donald Trump de deportá-la, decidiu uma juíza nesta terça-feira.

Yunseo Chung, de 21 anos, vive nos EUA desde os sete anos de idade e processou o governo Trump na segunda-feira para impedir sua deportação. Sua equipe jurídica foi informada neste mês que seu status de residente permanente legal estava sendo revogado, de acordo com os registros do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Trump prometeu deportar manifestantes estrangeiros pró-palestinos e os acusou de apoiar militantes do Hamas, de criar obstáculos à política externa dos EUA e de serem antissemitas.

Os manifestantes, incluindo alguns grupos judeus, dizem que o governo confunde erroneamente suas críticas a Israel e o apoio aos direitos palestinos com antissemitismo e apoio ao Hamas. Defensores dos direitos humanos condenam as medidas do governo.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês) dos EUA alegou que Chung se envolveu em condutas preocupantes, inclusive quando foi presa pela polícia durante um protesto no Barnard College que o DHS chamou de "pró-Hamas".

Chung ainda não foi presa por autoridades federais. Agentes de imigração fizeram várias visitas às suas residências à sua procura.

Nesta terça-feira, a juíza distrital dos EUA Naomi Reice Buchwald emitiu uma ordem de restrição temporária contra o governo que impede a detenção de Chung, segundo registros do tribunal.

As ações contra Chung fazem parte de um padrão de esforços do governo contra vozes pró-palestinas que criticam o ataque militar de Israel a Gaza, segundo seu processo.

O manifestante de Columbia Mahmoud Khalil, que foi preso neste mês e está contestando legalmente sua detenção, também é um residente permanente legal. Sem provas, ele foi acusado Khalil de apoiar o Hamas, o que Khalil nega.

Badar Khan Suri, um indiano que estuda na Universidade de Georgetown, foi detido na semana passada. Um juiz federal impediu a deportação de Suri.

Autoridades americanas pediram ao estudante da Universidade de Cornell Momodou Taal, que se entregue, segundo seus advogados, acrescentando que seu visto estava sendo revogado.

(Reportagem de Kanishka Singh e Daniel Trotta)