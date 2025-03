Josias: Bolsonaro foi ao tribunal após saber que PT transmitiria julgamento

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu ir ao tribunal após descobrir que o PT (Partido dos Trabalhadores) e outros adversários transmitiriam a sessão do julgamento por tentativa de golpe, apurou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O Bolsonaro foi a essa sessão da Primeira Turma do Supremo, na qual ninguém tem dúvida que vai transformá-lo em réu. Ele sentou na primeira fila, com olhares para o plenário, ao lado dos seus advogados, como se fosse um 'anjo injustiçado'.

Conversando com os auxiliares, com os aliados dele, eu fui informado que ele fez isso porque soube que o PT transmitiria esta sessão, transmitiria pela internet o sinal estabelecido do Supremo. Daí, ele quis fazer um contraponto. Josias de Souza, colunista do UOL

Os cinco ministros do STF iniciaram hoje o julgamento da denúncia da PGR contra Bolsonaro por tentativa de golpe. Nessa fase do processo, os magistrados analisam apenas se o ex-presidente vira réu no processo.

O caso julgado pelo Supremo é sobre a tentativa de golpe promovida por apoiadores de Bolsonaro, que não aceitavam a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em janeiro de 2023. Na ocasião, os bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A suspeita é que Bolsonaro e alguns membros próximos a ele conspiraram, organizaram e estimularam a invasão.

Ao Canal UOL, Josias disse que o ex-presidente apareceu no plenário como um "anjo injustiçado", mas acabou sem as asas após a leitura da denúncia contra ele.

Ocorre que, ao encostar no Bolsonaro a pecha de chefe de uma organização criminosa, capaz de organizar até assassinatos para impedir o Lula de subir a rampa e tomar a posse [como presidente da República], o procurador-geral Paulo Gonet deu ao Bolsonaro uma aparência de 'suicida voador'. A transmissão ao vivo e o resumo das acusações transformaram o Bolsonaro de anjo injustiçado, valentão, em um anjo sem asas. Josias de Souza, colunista do UOL

Além de Bolsonaro, também serão analisadas as denúncias contra os ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que à época era diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Bolsonaro sentou-se na primeira fila

Bolsonaro chegou cedo para acompanhar o próprio julgamento na primeira fila da Primeira Turma do STF. Minutos antes de iniciar a leitura da denúncia da PGR, ele ironizou o ministro Alexandre de Moraes em uma publicação nas redes sociais.

O político mencionou o jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina hoje e usou a figura do juiz de futebol para atacar o ministro do STF Alexandre de Moraes. "Já no meu caso, juiz apita contra antes mesmo do [sic] jogo começar", ironizou o ex-presidente.

O PT, sigla da qual faz parte o presidente Lula, realizou a transmissão por meio do seu canal no YouTube.

