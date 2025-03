Imperador Naruhito recebe o presidente Lula em Tóquio

O imperador japonês Naruhito recebeu nesta terça-feira (25) no Palácio Imperial de Tóquio o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em visita oficial ao país asiático para fortalecer as relações comerciais com a quarta maior economia mundial.

O presidente brasileiro e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, que desembarcaram na segunda-feira na capital japonesa, foram recebidos nesta terça-feira para uma cerimônia de boas-vindas no Palácio Imperial, a principal residência do imperador em Tóquio.

Durante a noite, o imperador Naruhito e sua esposa Masako oferecerão um banquete de Estado para Lula, um gesto que não reservam a nenhum chefe de Estado desde a visita de Donald Trump - que estava em seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos - ao Japão em 2019.

Na cerimônia de recepção na residência imperial, decorada com muitas bandeiras do Japão e Brasil, Lula passou em revista uma guarda de honra e cumprimentou as autoridades ao lado do imperador Naruhito.

Além dos atos protocolares desta terça-feira, a parte essencial da viagem do presidente brasileiro se concentra na quarta-feira, com sua participação em um fórum econômico e a reunião com o primeiro-ministro nipônico, Shigeru Ishiba.

Acompanhado por uma delegação de quase 100 empresários, Lula pretende reforçar as relações comerciais com o Japão para buscar alternativas às tarifas americanas e evitar uma dependência excessiva da China.

A China é atualmente o principal parceiro comercial do Brasil, com negócios que alcançaram 160 bilhões de dólares (922 bilhões de reais) em 2023. O Japão, por sua vez, é o 11º parceiro comercial do país.

Lula pretende aumentar as exportações brasileiras para o Japão, incluindo carne e aviões fabricados pela Embraer, além de abordar um possível acordo entre o Japão e o Mercosul.

Também pretende discutir com Ishiba um projeto conjunto de desenvolvimento de biocombustíveis antes da reunião de cúpula do clima COP30, que acontecerá em novembro na cidade de Belém.

O presidente brasileiro deixará o Japão na quinta-feira e viajará para o Vietnã, para outra visita de Estado, também com o objetivo de ampliar mercados e investimentos.

bur-dbh/ag/fp

© Agence France-Presse