Greve da CPTM: ferroviários desistem de paralisação; entenda por quê

Os ferroviários desistiram da paralisação prevista para esta quarta-feira, 26, em protesto contra a concessão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) à iniciativa privada. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) prevê o leilão dos ramais do transporte sobre trilhos na sexta-feira, 28.

A decisão de cruzar os braços havia sido aprovada no dia 20, mas precisava ser confirmada em assembleia nesta terça-feira, 25. Após audiência com a CPTM na Justiça do Trabalho, o Sindicato Central do Brasil aceitou a proposta de usar roupas pretas e conversar com os passageiros nos próximos dias, mas manter a operação normal das linhas de trem.

Segundo Luiz Barbosa Junior, diretor do sindicato, outra proposta do Ministério Público do Trabalho (MPT) é de que a categoria tenha representantes na comissão de transição para o novo modelo de operação das linhas.

SP realiza leilão das linhas de trens 11, 12 e 13

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), informou que realizará na próxima sexta-feira, 28, o leilão do Lote Alto Tietê, que contempla a concessão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens.

"A sessão pública ocorrerá na B3, em São Paulo, e prevê um investimento de R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos da futura concessão, com melhorias significativas para os passageiros e ampliação dos serviços prestados", de acordo com comunicado do governo estadual.

Ainda de acordo com a gestão estadual, a concessão trará melhorias operacionais, estruturais e tecnológicas para os passageiros, incluindo a requalificação das três linhas e a ampliação da rede ferroviária.

"Serão construídas oito novas estações e reformadas 24 já existentes, além da eliminação de todas as passagens em nível, que serão substituídas por passarelas, viadutos ou passagens subterrâneas, garantindo mais segurança para os passageiros e maior fluidez no trânsito urbano."

Até 2040, a previsão é que as três linhas transportem juntas 1,3 milhão de passageiros por dia em média útil." A concessão permitirá a redução do intervalo entre trens, garantindo uma operação mais eficiente nas diferentes linhas", segundo o governo estadual.

Linhas já concedidas

As linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda são operadas pela ViaMobilidade desde janeiro de 2022. Ao longo dos últimos anos, porém, ambas registraram inúmeras falhas e o Ministério Público de SP chegou a recomendar que o contrato fosse rompido. Em agosto de 2023, a concessionária assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MP se comprometendo a implementar melhorias.