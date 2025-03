Governo eleva teto de juros do empréstimo consignado do INSS para 1,85% ao mês

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou nesta terça-feira a elevação do teto de juros do crédito consignado para pensionistas e aposentados do INSS de 1,80% para 1,85% ao mês, limite ainda abaixo do reivindicado pelas instituições financeiras.

Os bancos consideram o patamar vigente insuficiente para assegurar a rentabilidade das operações diante do ciclo de alta da taxa Selic pelo Banco Central e demandavam a elevação do teto para 1,99%, segundo proposta apresentada por representante da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) no conselho.

(Por Victor Borges)