Terraplanismo, invencionice: as frases do julgamento de Bolsonaro no STF

Advogados dos oito acusados por tentativa de golpe falam hoje no púlpito da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) em "invencionices", "denúncia inépta", "terraplanismo" e "minuta apócrifa" para defender os envolvidos.

Defesa de Augusto Heleno

Aqui eu me recordo muito de uma série que está passando num grande streaming em que cientistas querem chegar a uma conclusão e eles vão construindo provas para se chegar a essa conclusão. O objetivo é provar que a terra é plana e se fazem inúmeros experimentos e estudos para se provar que a terra é plana. É o que está acontecendo nesse caso. É o que se chama se terraplanismo argumentativo.

Matheus Mayer Milanez, advogado de Augusto Heleno

O indivíduo vai ser condenado por um fato que não existiu. [Nós queremos] o acesso à integra das provas e não aos informes de polícia judicial.

As provas esquecidas pela PGR atestam o contrário: a completa ausência de material probatório de que Augusto Heleno fez alguma coisa. Quem ele conclamou? Com quem ele falou? Não há. Esteve nos acampamentos? Não esteve. Todos os elementos esquecidos apontam em sentido contrário. A conclusão que se chega é que não se tem como apontar que ele seria participante de um núcleo da organização criminosa.

Defesa de Bolsonaro

Não há um único elemento. Nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro.

Celso Sanchez Villardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Essas 8 petições, não consegui verificar, são 45 mil documentos. É um quebra-cabeças que foi exposto à defesa.

O presidente da República não tem nenhuma ligação com o plano Punhal Verde e Amarelo.

Não é possível imputar a ele a responsabilidade pelo que aconteceu no 8 de janeiro. Ele a repudiou.

Defesa de Almir Garnier

[Peço] a rejeição de denúncia, tem que ter elementos mínimos. São invencionices.

Demóstenes Torres, advogado de Almir Garnier

Defesa de Braga Netto

O colaborador Cid, que mente e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes do quartel. Esse vídeo era de um encontro no Palácio do Alvorada com seis pessoas, não tinha nenhuma relação com as manifestações. Isso ficou. Evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo.

José Luís Mendes de Oliveira Lima, advogado de Braga Netto

Braga Netto não participou da elaboração de qualquer plano que atentasse contra o Estado democrático de direito, que atentasse contra a vida de um presidente da República, de um vice-presidente da República e do eminente relator. Braga Netto é inocente.