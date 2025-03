Japão não exigiu retirada de Janja de encontro entre Lula e Fumio Kishida

Do UOL, no Rio

É falso que o Japão tenha exigido que a primeira-dama brasileira, Janja da Silva, não participe de reuniões entre Lula e Fumio Kishida.

Um post enganoso que circula nas redes sociais se refere a Kishida como primeiro-ministro do Japão, cargo que ele não ocupa desde setembro de 2024, quando renunciou.

Lula está no Japão e vai se encontrar com o atual premiê, Shigeru Ishiba. Não há agenda prevista entre o brasileiro e Fumio Kishida nem nenhuma evidência de que o governo japonês tenha solicitado que Janja não participe das agendas do marido.

O que diz o post

Um vídeo que circula em diversas redes sociais afirma de forma enganosa que o Japão teria exigido que Janja não participe das reuniões de Lula com "o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida". Segundo o post, a exigência teria causado uma "crise diplomática".

Por que é falso

Fumio Kishida não é primeiro-ministro do Japão desde 2024. O post se refere a Kishida como chefe do governo japonês, mas ele não ocupa mais este cargo desde o ano passado, quando renunciou ao mandato (aqui e aqui).

Shigeru Ishiba é o atual premiê. Ele assumiu o cargo após a renúncia de Fumio Kishida e foi reeleito em outubro do ano passado pelo Parlamento. Lula chegou ao Japão ontem (aqui e aqui). Ele vai se reunir com Shigeru Ishiba no Palácio Akasaka amanhã, segundo consta na agenda do presidente (aqui).

Janja não participa de reunião com primeiro-ministro. Ao UOL Confere, a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) disse que a primeira-dama não vai participar das agendas de Lula com Shigeru Ishiba. Não há evidências em notícias da imprensa internacional de que este tenha sido um pedido do governo japonês.

Lula não vai encontrar ex-premiê. O UOL Confere questionou a Embaixada do Japão no Brasil se alguma exigência envolvendo a Janja foi feita e se haveria uma reunião entre Lula e Fuimo Kishida, mas a representação se limitou a responder que não haverá tal encontro. A Secom também informou que o brasileiro não irá se reunir com Fuimo Kishida.

Janja viaja para a França amanhã. A primeira-dama foi escolhida pelo presidente para representar o país na Cúpula Nutrição para o Crescimento, que acontece entre 26 e 30 de março em Paris.

Presidente viaja com parlamentares. Na comitiva de Lula estão os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), além de outros parlamentares e ministros do governo. A primeira-dama chegou ao Japão uma semana antes (aqui). Lula e Janja foram recebidos pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako em cerimônia de boas-vindas.

Desinformação similar. Em novembro, o Estadão Verifica desmentiu que autoridades da China também teriam exigido que a primeira-dama não participasse de agendas bilaterais e reuniões entre os dois países (aqui). Na época, um encontro entre Lula e Xi Jinping estava marcado para acontecer em Brasília, no dia 20 de novembro, depois do G-20.

Viralização. No TikTok, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 27 mil curtidas.

