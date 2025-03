Lavar roupa na 5àsec é 30% mais barato do que em casa, diz presidente

Fábio Roth, presidente da 5àsec, diz que o consumidor pode ter uma economia de 30% a 35% ao lavar suas roupas e acessórios (tênis, tapete e cortinas, etc.) em alguma loja da marca. Nessa conta, ele inclui custos de mão de obra, ambientais (água e energia elétrica), produtos e até do desgaste da peça. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

O sabão que você usa em casa não tem a tecnologia que uma profissional como a 5àsec tem. É altamente corrosivo o sabão que você encontra no mercado. Já o produto profissional que nós temos aumenta essa vida útil [das roupas] em 10 vezes.

Fábio Roth, presidente da 5àsec

Mais sobre a entrevista

A 5àsec é uma marca francesa, fundada em 1968, em Marselha. A rede de lavanderias chegou ao Brasil em 1994, com a primeira unidade aberta em Fortaleza (CE). Faz parte do Grupo FRoth, detentor também da marca LavPop (lavanderia autosserviço lançada em 2022). A 5àsec tem 580 unidades em operação, e a LavPop, 85.

Tempo também é vantagem. Na entrevista, Roth afirma que as principais vantagens de utilizar serviços de uma lavanderia profissional são tempo e custos. "Temos cidades cada vez mais verticalizadas e famílias menores, onde o casal trabalha. Portanto, usar o serviço de uma lavanderia especializada, vai te economizar muito tempo, pois, no caso da 5àsec, você pode solicitar o serviço de qualquer lugar, via site, aplicativo ou até mesmo no WhatsApp. Você tem conveniência e praticidade e recebe as roupas já dobradas ou no cabide, já tudo prontinho", diz.

Só 6% dos brasileiros usam lavanderia profissional. Segundo Roth, na Europa, 35% ou mais de pessoas da população economicamente ativa usam com recorrência as lavanderias profissionais. "Enquanto no Brasil, esse número está próximo de 6%", diz.