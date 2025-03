EUA anunciam cessar-fogo no Mar Negro, Rússia impõe condições

Os governos de Rússia e Ucrânia aceitaram interromper os conflitos no Mar Negro, informou a Casa Branca. Porém, o governo de Vladimir Putin condicionou o acordo a uma série de exigências.

Ambos os países passaram por negociações sobre outro cessar-fogo parcial com representantes americanos na Arábia Saudita.

O que aconteceu

Rússia e Ucrânia concordaram em evitar ataques contra navios no Mar Negro. Segundo o governo dos Estados Unidos, ambos os países concordaram em garantir a segurança da navegação, eliminar o uso da força e prevenir o uso de navios comerciais para fins militares no Mar Negro. Os países já tinham concordado em um cessar-fogo parcial de 30 dias, assinado em 18 de março.

EUA vão apoiar reinserção de Rússia em mercado internacional. A Rússia, alvo de inúmeras sanções, pode contar com o apoio da Casa Branca para "restaurar o acesso" ao mercado "mundial de exportações de produtos agrícolas e fertilizantes, reduzir os custos dos seguros marítimos e melhorar o acesso aos portos e aos sistemas de pagamento para estas transações".

EUA atuaram como intermediário na negociação. No que diz respeito à Ucrânia, a Casa Branca se comprometeu em "apoiar os esforços para a troca de prisioneiros, a libertação de civis e o retorno das crianças ucranianas deslocadas à força". A comitiva americana reiterou que o presidente Donald Trump deseja imperativamente "acabar com os massacres de ambos os lados do conflito" como um "passo necessário para alcançar uma paz duradoura".

Rússia tem condições para aplicação de cessar-fogo

Rússia quer que sanções sobre alimentos e fertilizantes sejam suspensas. O país, maior exportador de trigo e fertilizantes do mundo, disse que as sanções ocidentais contra empresas envolvidas na exportação de alimentos e fertilizantes e no transporte marítimo teriam que ser suspensas como pré-condição para um acordo de segurança marítima no Mar Negro. As demandas foram publicadas pelo Kremlin em nota a qual o UOL teve acesso.

Sanções contra empresas e organizações financeiras russas devem acabar. O governo russo defendeu o fim de sanções contra empresas produtoras de alimentos, bancos e organizações financeiras, além do fim das restrições sobre financiamentos comerciais com essas empresas. Muitos países, em sua maioria europeus, instalaram as sanções como retaliação à invasão russa da Ucrânia.

Navios russos envolvidos em comércio de alimentos não devem mais sofrer sanções. Além disso, a Rússia exige que os navios não tenham manutenção restrita em portos. O Kremlin pede ainda que seja retirada a restrição para o fornecimento de máquinas agrícolas e outros bens usados na produção de alimentos.

Usina nuclear de Zaporizhzhia permanecerá sob controle russo. A maior usina nuclear do mundo, localizada em território ucraniano, foi capturada pelo exército russo em 2022. Desde então, a posição do governo Putin é de que a usina pertence à Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também disse que a operação conjunta da usina não é admissível, pois seria impossível garantir adequadamente a segurança física e nuclear da estação.

Rússia e EUA vão desenvolver medidas para encerrar ataques a instalações de energia. Ambos os lados realizaram ataques com drones contra produtoras e armazenadoras de energia, como refinarias de petróleo, oleodutos e gasodutos e usinas nucleares.

Ucrânia pediu mais negociações

Ministro da Defesa ucraniano quer "resolver detalhes" do cessar-fogo. Rustem Umerov, pediu nesta terça-feira (25) "consultas técnicas adicionais" para resolver os "detalhes" dos acordos anunciados pela Casa Branca. "Para a aplicação efetiva dos acordos, é importante organizar quanto antes consultas técnicas adicionais para estabelecer todos os detalhes e aspectos técnicos da implementação, monitoramento e controle dos acordos", disse.

Zelensky acusou Rússia de manipular acordos. "Infelizmente, mesmo agora, mesmo hoje, no próprio dia das negociações, vemos como os russos já começaram a manipular", disse o presidente ucraniano em seu discurso noturno em vídeo. "Eles já estão tentando distorcer os acordos e, de fato, enganar tanto nossos intermediários quanto o mundo inteiro."

Para Zelensky, Rússia está mentindo sobre acordos de navegação no Mar Negro. O ucraniano defende que esses acordos não estavam ligados ao regime de sanções imposto a Moscou. A Ucrânia, disse ele, faria tudo para implementar os acordos, mas a Rússia tinha que entender que, se lançasse ataques, "eles receberiam uma resposta forte".

Por que Mar Negro é ponto central de guerra?

Rússia e Ucrânia possuem litoral no Mar Negro. Ele tem uma grande importância estratégica e econômica para esses países.

A península da Crimeia, república autônoma da Ucrânia que foi anexada pela Rússia em 2014, fica localizada nesse mar. Desde o início da guerra, em 2022, os russos conquistaram e ocuparam outras grandes partes do sul da Ucrânia no Mar Negro.

Grande parte das exportações de grãos, fertilizantes e outros produtos russos é feita através dos portos do Mar Negro. Eles utilizam essas rotas para enviar mercadorias a países que não aderiram às sanções ocidentais contra o país.

As rotas comerciais do Mar Negro também são de grande importância para a Ucrânia. Em tempos de paz, mais de 50% das exportações totais ucranianas eram feitas por meio de seu maior porto no Mar Negro, em Odessa.

A região do Mar Negro também é considerada um dos maiores celeiros de cereais do mundo. Antes do início da guerra, a Rússia e a Ucrânia eram responsáveis, juntas, por 60% das exportações globais de óleo de girassol, quase 24% de trigo e cerca de 19% de cevada.

Em julho de 2022, os países fizeram um acordo para a navegação segura no Mar Negro, em uma negociação envolvendo a Turquia, a ONU e a Rússia. Entretanto, Moscou se retirou da iniciativa em julho de 2023 após acusar o Ocidente de não cumprir sua parte no acordo.

Novo acordo garante a segurança da navegação. Segundo o governo dos Estados Unidos, ambos os países concordaram em eliminar o uso da força e prevenir o uso de navios comerciais para fins militares no Mar Negro.

