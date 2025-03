Dólar à vista fecha em baixa de 0,78%, a R$5,7081 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar interrompeu uma sequência de altas e encerrou a terça-feira em queda no Brasil, mas ainda acima dos R$5,70, com as cotações reagindo à divulgação da ata do último encontro do Copom e ao recuo da moeda norte-americana também no exterior.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,78%, aos R$5,7081, após ter subido nas três sessões anteriores. No ano, a divisa dos EUA acumula queda de 7,62% ante o real.

Às 17h06 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,88%, aos R$5,7180.

(Por Fabrício de Castroi)